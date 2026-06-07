La decisión de Alpine tras las polémicas sanciones a Colapinto y Gasly en el GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco de la F1 estuvo atravesado por polémica y provocó la reacción inmediata de Alpine. La escudería francesa cuestionó las sanciones por exceso de velocidad en el pit lane que recibieron Franco Colapinto y Pierre Gasly, aunque el francés fue el más perjudicado porque cruzó la meta en el tercer puesto, pero una penalización lo relegó al séptimo lugar.

La escudería francesa del argentino Franco Colapinto, quien finalizó 15° en la carrera, anunció la decisión a través de un comunicado oficial. «Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA por las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane», expresó el equipo.

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Gasly habría superado el límite de 60 km/h por apenas 1 km/h en una de las infracciones y por 0,4 km/h en la otra. Las mediciones fueron detectadas por los sensores oficiales y derivaron en una sanción que lo hizo caer del tercer al séptimo puesto. De esta manera, el último escalón del podio quedó en manos de Isaac Hadjar.

Tras la carrera, el piloto francés manifestó su desacuerdo con la decisión y respaldó la postura de Alpine. «Creo que obviamente lo pelearán. Son nueve puntos que estamos perdiendo por un podio. Espero que puedan revisarlo y tomar las decisiones correctas. De nuestro lado, sé que no he hecho nada malo y estoy 200% seguro de que estaba antes de la línea», afirmó.

Gasly también apuntó contra el sistema de control utilizado en los boxes y recordó que no fue el único afectado durante el fin de semana. «Cuando tienes tres o cuatro equipos sancionados por exceso de velocidad, ojalá eso llame la atención de quienes toman las decisiones para revisar qué está pasando, porque simplemente no es correcto», sostuvo.

Además del francés, Franco Colapinto, Lewis Hamilton y George Russell también recibieron penalizaciones por el mismo motivo durante la actividad en Montecarlo. Como consecuencia de la sanción, Gasly terminó séptimo, a 30,369 segundos del ganador Kimi Antonelli y a poco más de siete segundos de Hadjar, quien heredó el tercer lugar. Colapinto, por su parte, concluyó la competencia en el 15° puesto.

La situación generó aún más sorpresa porque el piloto francés desconocía el castigo al momento de cruzar la bandera a cuadros. Convencido de que había conseguido un podio, celebró durante toda la vuelta de honor, mientras que desde el muro de Alpine no le informaron inmediatamente sobre la modificación en la clasificación final.

La frustración de Colapinto tras el GP de Mónaco

«Fue una carrera muy larga y frustrante. No salió nada. Largué bien, tuve algún que otro sobrepaso, pero paré temprano, perdí dos puestos, nadie de mis rivales se detuvo y con la bandera roja se complicó todo», repasó Colapinto.

«En la reanudación, primero me llevó para afuera Fernando (Alonso) y después me llevé puesto a Sainz que venía lento en el medio de la pista. Fin de semana complicado y carrera muy frustrante. Tuve alguna chance hoy, pero no la aprovechamos. Con bronca por no terminar más arriba», agregó.

El argentino también lamentó la característica del Gran Premio de Mónaco en la que es prácticamente imposible hacer un sobrepaso.

«Cuando en la carrera no se puede pasar y el auto de adelante viene lento, se hace todo muy aburrido. Hay que analizar cosas del auto y ver cómo mejorar», expresó.

Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el Gran Premio de Barcelona que tendrá los mismos horarios que el de Mónaco.