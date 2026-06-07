Del Valle Medio a Armstrong: Río Negro también fue parte de Agroactiva 2026

Agroactiva 2026 se convirtió en una radiografía del momento que atraviesa el agro argentino: una cosecha récord y un sector ganadero en auge con la presión de los costos y la búsqueda de financiamiento, en muchos casos para sostener inversiones y actividad y en otros para refinanciar a mejores tasas. Durante cuatro días miles de productores agropecuarios llegaron hasta Armstrong, en Santa Fe, para acercarse a lo último en materia de tecnología, maquinaria, innovación y generación de nuevos negocios. La oferta fue variada. En esta edición participaron más de 1.100 expositores.

Desde primeras horas del miércoles, cuando abrió la expo, el predio de 250 hectáreas se llenó de productores de todo el país (productores de Río Negro también llegaron a tierras pampenas) y la postal de largas colas para ingresar se repitió día a día. La oferta crediticia con tasas más convenientes funcionó como un imán. La necesidad de crédito para sostener inversiones ocupó un rol clave dentro de la exposición.

La síntesis del espíritu de la muestra llegó de la mano de Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva. “Estamos en una época del año en la que los productores ya tienen la cosecha y cuentan con más liquidez y más tiempo para mirar y planificar inversiones”, explicó con gran entusiasmo.

La oferta crediticia en Agroactiva 2026

En materia de créditos se mostró muy agresivo el Banco de la Nación Argentina (BNA), que llevó líneas, entre otras, para financiar la compra de maquinaria nueva nacional en pesos desde el 12% y en dólares con tasa 0, con aporte del fabricante.

Por su parte, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) presentó una campaña especial de leasing orientada a fortalecer la logística del sector agropecuario, con una línea a tasa fija en pesos exclusiva durante los días de la exposición, desde 19,45%. Esto está dentro de su oferta integral de instrumentos para el agro, que incluye los créditos en valor producto para el sector ganadero.

Gran convocatoria de Agroactiva 2026: la oferta crediticia con tasas más convenientes funcionó como un imán. Foto: gentileza.

El Mercado Argentino de Valores (MAV) ofreció los instrumentos de crédito del mercado de capitales. Presentó una línea de financiamiento de 1.000 millones de pesos orientada a pymes del sector productivo y también puso especial énfasis en difundir toda su oferta de financiamiento para economías regionales.

Alberto Curado, presidente del MAV, destacó que en el mercado de capitales se puede operar con cheques, pagarés o facturas y “es accesible para todos”. En el plano sectorial, el MAV trabaja a escala nacional con presencia en minería, litio y algodón, entre otros rubros, y son justamente esos sectores los que Curado ve con mayor potencial de crecimiento en el uso del mercado de capitales como herramienta de financiamiento cotidiano.

El tinte político de la muestra del agro

El gobierno nacional también dijo presente en Agroactiva. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, participó de la apertura oficial de la 32º edición de la muestra y habló de la reciente rebaja de retenciones. “Gracias a Dios salió en el Boletín Oficial, porque era muy complejo por la eliminación gradual para la gruesa”, apuntó.

El funcionario destacó que “el presidente y el ministro de Economía están cumpliendo su palabra: están bajando las retenciones”, aunque también reconoció que “todavía falta”.

Presencia de productores de Río Negro en Agroactiva 2026

Río Negro también fue parte de Agroactiva. Productores del Valle Medio, principalmente con sistemas mixtos de producción, visitaron la muestra en busca de equipamiento para su actividad.

Después de recorrer más de 1.100 km, Jorge Giretti, productor de Choele Choel, llegó a Agroactiva y su primera visita a la muestra resultó ser mejor a lo esperado ante la posibilidad de ver en forma simultánea la oferta que brindan diferentes fabricantes de maquinaria agrícola. “Venimos a buscar mixer, rastras, algunas opciones de tractores y casillas para los animales. Aprovechar los descuentos, ver opciones. Está Banco Nación con tasas a 3 años y también la alternativa de cheques a 12 meses que brindan las fábricas”, resaltó.

La familia Giretti, de Río Negro, presente en Agroactiva 2026. Foto: gentileza.

Giretti contó que la inversión que buscan realizar apunta a simplificar el sistema de trabajo y modernizar tecnología en sus campos que trabajan hace 22 años. “Hay muchas opciones, posibilidad de comparar calidad y precios de diferentes herramientas agrícolas. Es más de lo esperado”, indicó.

El productor rionegrino Claudio Segatori, que trabaja en la zona de Darwin, también llegó a Agroactiva en busca de equipamiento y tecnología para la henificación de forrajes y la confección de rollos de pasturas, rastrillos, y también para ver las novedades en segadoras. La oferta que presentaron en la expo varias marcas resultó ser la más tentadora para conocer en profundidad, contó.

La ganadería pisó fuerte en Agroactiva 2026

La ganadería volvió a ocupar un lugar central en Agroactiva 2026. Los remates de Agricultores Federados Argentinos (AFA) fue una de las actividades más convocantes de la muestra, y también las cabañas mostraron sus mejores exponentes.

El médico veterinario Pablo Sorasio, coordinador de la muestra ganadera de Agroactiva, resaltó que en la expo ya hace más de cinco años que está apostando fuertemente a la ganadería en forma presencial, además de los remates virtuales. En ese sentido, destacó un remate extraordinario de AFA con más de 2,000 cabezas encerradas en forma presencial y la jura de clasificación en el sector de los reproductores, donde acompañaron razas carniceras como Limangus, Angus, Braford y Brangus.

Los remates de Agricultores Federados Argentinos (AFA) estuvieron entre las actividades más convocantes de Agroactiva 2026. Foto: Patricia Martino.

Además, en esta edición de Agroactiva dijo presente la lechería con el primer remate de vaca Holando genotipada. “La lechería quizás no atraviesa su mejor momento, pero es normal que a la salida del verano tenga una caída en los precios que seguramente se recuperará en el invierno. En cuanto a la ganadería de carne, el criador está viviendo un momento floreciente”, subrayó Sorasio.

A tono con la demanda de financiamiento que se observó en la muestra desde el minuto cero, el referente del área de ganadería destacó: “Todas las actividades hoy necesitan financiamiento. En el mundo se crece con políticas de crédito, el productor argentino nunca pidió subsidios, lo que pide son reglas claras y crédito que pueda usar para el crecimiento y no sea un ancla, con tasas que el sistema pueda devolver. Que sigan acompañando los precios hace que el productor invierta, ya que la rentabilidad en manos del productor es inversión. El productor mediano o pyme invierte en cambiar el tractor, comprar mejores semillas, fertilizantes o mejorar la genética”.

Agroactiva 2026 | Entre todas las razas de la muestra ganadera, Angus volvió a sobresalir por la cantidad y la calidad de los ejemplares presentados por las cabañas de la región. Foto: Patricia Martino.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus y productor cordobés, Fabián Otero, señaló que “el contexto ganadero comparado con otros años es mucho mejor”. Apuntó que, frente a los precios de los cereales que están estables desde hace más de un año y las subas importantes en ciertos insumos del agro ligados al petróleo, “la ganadería en general, cuando uno saca el número del campo en muchos lotes, le gana a la soja o al maíz”.

“Hay gente que se está empezando a volcar a la ganadería, destinando algunas hectáreas que eran agrícolas a la actividad. Se están reteniendo vientres y los análisis hablan de un ciclo de 4 o 5 años con este contexto. Creo que es el momento ganadero, un momento para poder arreglar las infraestructuras que tenemos bastante deterioradas, tanto las del Estado como las nuestras propias. Siempre nos fue muy costoso arreglar alambres o armar mangas nuevas, que es lo que hace falta para tener una ganadería más de precisión. Estamos en unos precios relativos donde resulta muy conveniente hacer todas esas inversiones que normalmente venimos retrasando porque la ganadería estaba pisada”, detalló Otero, al tiempo que agregó que en este escenario “la oferta de financiamiento es lo más complicado” ya que “los bancos no tienen grandes líneas, excepto en estas megamuestras” que presentan mejores tasas.

Entre todas las razas, Angus volvió a sobresalir por la cantidad y la calidad de los ejemplares presentados por las cabañas de la región. En los corrales se vieron destacados reproductores Puros de Pedigree y Puros Controlados, reflejo del avance genético constante de la principal raza de carne del país.

La exposición de Armstrong reunió a productores de todo el país en torno a la tecnología, la maquinaria y el crédito. La ganadería fue uno de los protagonistas de una muestra que superó expectativas.

(*) Email: patricia.mc.martino@gmail.com

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