Mariano Gaido afirmó que Neuquén es la capital que más beneficios otorgó al sector privado: «Una ciudad de oportunidades»

El intendente de Neuquén destacó una vez más, el crecimiento económico de la ciudad y afirmó que la capital se posición como una de las administraciones que más medidas implementó para acompañar al sector privado. Una medida que, asegura, ayudó a impulsar la actividad económica y sostener el empleo.

El Ejecutivo destacó que durante la gestión de Gaido se generaron condiciones favorables para la inversión y el crecimiento local a través de un «amplio esquema de alivio fiscal, exenciones impositivas y beneficios para comercios, industrias, emprendedores y empresas».

Gaido, en diálogo con medios, afirmó: «Tomamos una decisión política muy clara: estar al lado de quienes invierten, producen y generan empleo en nuestra ciudad. Creemos que el Estado debe ser un aliado del sector privado y no una carga que limite su crecimiento».

Según el reciente informe publicado por el Municipio, la capital de Neuquén cuenta actualmente con un conjunto de incentivos que incluyen beneficios para nuevos emprendimientos, reducciones tributarias para comercios y empresas, estímulos para la contratación de mano de obra y medidas especiales para sectores afectados por grandes obras de infraestructura. La propuesta también contempló descuentos en tasas municipales y herramientas de alivio fiscal.

«Cada comercio que abre sus puertas, cada PyME que invierte y cada empresa que decide radicarse en Neuquén representa más oportunidades para nuestros vecinos. Por eso diseñamos políticas concretas que acompañan al sector privado en un momento muy desafiante para la economía nacional», señaló el intendente neuquino y agregó: «Neuquén demuestra que es posible mantener el equilibrio de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, generar herramientas para que la economía siga creciendo. Cuando el sector privado avanza, avanza toda la ciudad».

Los beneficios para el sector privado

El municipio recordó que el paquete de beneficios alcanza a todas las personas que desean iniciar una actividad comercial, pero también a quienes ya desarrollan sus negocios en la ciudad. De esta manera, se busca incentivar el consumo local y fortalecer la actividad económica regional.

Entre las medidas más destacadas para nuevos emprendimientos se encuentra la habilitación comercial gratuita durante los primeros 12 meses. Asimismo, se dispuso la exención de la patente automotor durante ocho meses para quienes adquieran vehículos 0Km en concesionarias locales.

Para los comercios ya establecidos, la Municipalidad lanzó descuentos del 20% en las tasas de inspección de seguridad e higiene a través del programa Comercio Neuquino. Además, las empresas que acrediten que al menos el 70% de sus trabajadores residen en la ciudad reciben un bono adicional, mientras que a través del Botón Descuento Neuquino, comercios y empresas acceden a importantes rebajas en las tasas retributivas de servicios urbanos. También existen beneficios específicos para las industrias instaladas en el Parque Industrial de Neuquén y para grandes contribuyentes.

En paralelo, el municipio implementó medidas especiales para «mitigar el impacto de las grandes obras públicas». En ese contexto, los comercios ubicados sobre Avenida Mosconi cuentan con una exención total de su licencia comercial mientras se desarrollan los trabajos viales.

«Queremos que Neuquén siga siendo una ciudad de oportunidades. Por eso seguimos generando condiciones para que más emprendedores, comerciantes e industrias puedan desarrollarse, invertir y crear empleo de calidad», concluyó Gaido.