Formularán cargos contra el único intendente liberatario de Río Negro y a un empresario local de medios

El intendente libertario de Allen, Marcelo Román, escuchará este lunes la formulación de cargos en los tribunales de Roca, en una causa que tiene como eje central el presunto manejo irregular de fondos y la participación de una persona ajena a la administración pública en decisiones de gobierno municipal. Por esto último está acusado también el empresario local de medios, Sebastián Ocampo.

La denuncia del Tribunal de Cuentas

La investigación penal se originó tras una denuncia presentada el 26 de junio de 2025 por el Tribunal de Cuentas de Allen contra el mandatario municipal que llegó a la intendencia de la mano del «gran acuerdo rionegrino» de Juntos Somos Río Negro y luego se pasó a La Libertad Avanza .

Los integrantes del organismo de control municipal señalaron en su denuncia que Ocampo ejerció «funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”.

El Tribunal de Cuentas indicó que cuenta con testimonios que certifican la “existencia de este ejercicio irregular del cargo”, constató la existencia de la línea telefónica que utiliza Ocampo y que abona la comuna; y el pago de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.

Román es investigado como presunto autor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado.

A Ocampo, propietario de una radio y un sitio web local, se lo investiga como partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Las presuntas irregularidades habrían ocurrido desde el inicio de la gestión de Román (fines de 2023) hasta mediados de 2025.

Allanamientos en el municipio

En julio de 2025, la Justicia realizó múltiples procedimientos en propiedades vinculadas a Sebastián Ocampo para recolectar documentación y dispositivos electrónicos. También hubo procedimientos en el municipio. De ahí en más se inició la investigación que tendrá este lunes la formulación de cargos.

La acusación por el Ministerio Público la llevan adelante las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti.

A Román lo defienden los abogados Matías Rubio y Fernando Ramoa, y a Ocampo el letrado Federico Diorio.

La jueza de Garantías, Natalia González, presidirá la audiencia.