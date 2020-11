Trump aseguró que la vacuna de Pfizer se aprobará en "cuestión de semanas"

Trump se focalizó en la vacuna y no en las elecciones. (Foto: AP)

Donald Trump realizó esta tarde su primer discurso público tras conocer su derrota en las elecciones presidenciales pero se dedicó a hablar de la vacuna contra el coronavirus, sin mencionar lo sucedido en los comicios.

El mandatario, que estará en el cargo hasta enero, anunció que la vacuna de Pfizer estará disponible para toda la población en abril de 2021 y que "es cuestión de semanas" para que se apruebe.

Además, aseguró que primero se vacunará a trabajadores de primera línea, ancianos y pacientes de riesgo.

Trump afirmó que, por el momento, no enviará la vacuna a Nueva York, por las dudas expresadas por el gobernador Andrew Cuomo.

“El gobernador dijo que quiere tomarse su tiempo, no haremos envíos a Nueva York así que nos tendrá que decir cuando estará listo. No podemos dársela a un estado que no se la dará a su población”, comentó al respecto.

A su vez destacó que el desarrollo de la vacuna se haya hecho en un año cuando usualmente "tarda entre 8 y 12". Agregó que con otra administración podría haber demorado "3, 4 o 5 años".

🔴Donald Trump: "Quién sabe qué gobierno estará en el futuro, pero este Gobierno no va a confinar bajo ninguna circunstancia, porque el confinamiento cuesta vidas"



— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 13, 2020

La única mención indirecta que hizo a un cambio de gestión fue al hablar sobre el confinamiento. Trump se mostró en contra de la cuarentena al expresar: "Quién sabe qué gobierno estará en el futuro, pero este Gobierno no va a confinar bajo ninguna circunstancia, porque el confinamiento cuesta vidas".

Aunque aún no reconoce la derrota, es la primera vez que da a entender que podría haber otro gobierno en los próximos meses.

Hoy se supo que la firma de abogados que representa al presidente se retiró de la demanda por fraude en las elecciones.

El intento judicial de Trump está lejos de llegar a buen puerto y se debilitó a partir de las últimas estimaciones que afirman que Joe Biden llegará a los 306 electores contra 232 del actual mandatario.