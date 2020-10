Turismo: la pandemia hizo variar las preferencias para futuros viajes

Mayor concurrencia a destinos nacionales, uso de automóvil, destinos de playas y más viajes en solitario son algunas de las nuevas preferencias de los turistas pospandemia, que en un 73% cambiaron sus hábitos para las vacaciones ante la "nueva normalidad" que impuso el coronavirus, según un sondeo realizado en 13 países, entre ellos la Argentina.

La encuesta, que alcanzó un espectro de 30 mil personas, dejó ver esas variantes a nivel global, aunque las preferencias varían de acuerdo a regiones o países, indicó la consultora Expedia Group, que realizó el seguimiento en el que la mayoría respondió en referencia a la temporada venidera, de verano o invierno según el hemisferio.

Por ejemplo en la Argentina, hubo un 48% que buscará destinos de playa, para disfrutar de vacaciones más relajantes; los españoles prefieren los viajes nacionales en un 42%, mientras los alemanes apuntarán al turismo internacional en un 18%, por encima de la media mundial en este rubro, que es de 12%.

En Francia, los viajes en solitario, con un incremento del 25%, se despegaron del promedio internacional (12%), y la tendencia a viajar en automóvil es mayor en Estados Unidos (32%) que en cualquier otro país alcanzado por la encuesta.

Otras características de los argentinos para la nueva etapa es que el 39% tiene al precio como la principal variable al momento de reservar alojamiento, seguida por la ubicación de la propiedad durante la consulta online, que es un 20%.

Casi un 80% de los turistas de este país presta atención a las reseñas de huéspedes anteriores para reservar una propiedad y muchos valoran contar con beneficios como el desayuno en la habitación y descuentos en el spa.

Entre otros servicios que los viajeros argentinos valoran para elegir dónde alojarse está contar con servicios de cortesía, como bicicletas y mapas sin cargo, de acuerdo a lo expresado por el 41% de los consultados.

También muestran preocupación por la cuestión ambiental, ya que el 36% busca propiedades con energías renovables -como la solar y la eólica- y la posibilidad de reducir el uso del aire acondicionado, por lo que un 35% requiere ambientes con ventanas que se puedan abrir.

En la misma línea, un 30% se inclina por hospedajes con certificaciones ecológicas o ambientales como el sello LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), entre las más destacadas, y también en lo gastronómico, el 33% prefiere consumir alimentos producidos de manera local.

La encuesta de Expedia Group incluye el estudio What Travelers Want (Qué quieren los viajeros), que revela que el 64% de los argentinos señaló como "probable o muy probable", la posibilidad de reservar una habitación no reembolsable a cambio de una mejor tarifa.

Agencia Télam.