Un infectólogo cercano al gobierno propone la vuelta del fútbol para diciembre

Esta semana la AFA suspendió todos los torneos del fútbol argentino en curso y la fecha de regreso se decidirá con el correr de los meses.

Sin embargo, se resolvió que las categorías que definen ascensos lo hagan dentro de la cancha. La idea es que sea en formatos reducidos y durante el segundo semestre del año, dependiendo la evolución de la pandemia de coronavirus en el país.

Según el médico infectólogo, Eduardo López, eso no va a ser posible hasta el mes de diciembre debido a que serían necesarias temperaturas que "ronden en los 27 grados" y de esa manera el virus pierda "capacidad de transmisión".

El especialista forma parte del grupo de asesores del gobierno nacional mediante el Comité de expertos que convocó el presidente Alberto Fernández.

"Diciembre me parece un mes de seguridad. Para la vuelta del fútbol, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al 1 por ciento diario", destacó López, en diálogo con Télam.

"Si es el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y, por el momento, tampoco entrenamientos", agregó.

Además, señaló que el riesgo se daría en los vestuarios, baños y medios de transporte más que en el desarrollo del deporte en sí. "Son espacios reducidos en los que no podría respetarse el distanciamiento social", afirmó.