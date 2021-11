Un joven fue baleado en Ciudad de Buenos Aires y se encuentra en estado crítico: «Fue gatillo fácil»

Un adolescente de 17 años fue baleado en la cabeza por un policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas. Según el parte médico difundido hoy permanece en estado «crítico», “ventilado mecánicamente” y con “medidas de soporte vital”.

En un comunicado, la dirección del centro asistencial detalló que el paciente ingresó con un “deterioro neurológico agudo secundario a herida” y en «estado crítico». El parte médico añadió con que la «condición neurológica es crítica” y “se están realizando los estudios pertinentes para definir su pronóstico”.

Más temprano la madre de la víctima había denunciado un caso de «gatillo fácil», que los efectivos «tiraron a matarlo» y que le «plantaron» un arma de fuego para simular un enfrentamiento.

#IPNoticias primera edición | Habló la madre del adolescente baleado por la Policía de la Ciudad en Barracas.



«La policía sabe lo que hizo, no voy a parar hasta que esto salga a la luz»



«Es un caso de ´gatillo fácil´ porque no pueden sacar un arma y dispararle a unos pibes. Tiraron a matármelo. Esa gente (por los policías) no está capacitada para andar con un arma», había dicho Cintia a la Agencia Télam y, entre lágrimas, había manifestado que su hijo tiene dos disparos en la cabeza.

«No hay esperanza, no tiene signos vitales, está muy mal, hay que esperar, está en manos de Dios«, había manifestado desconsolada la madre del adolescente, un futbolista de las inferiores del club Barracas Central, cuya identidad no se suministra por tratarse de un menor de edad.

Durante esta mañana los tres jóvenes amigos del baleado, que estaban en el auto con él y también fueron perseguidos por la policía, fueron liberados, informó la abogada que los representa, Lorena Blanco.

La letrada añadió que en la causa no hay por el momento detenidos -ni civiles ni policiales-, que el expediente está caratulado aún como «averiguación de ilícito» y que los tres jóvenes serán citados a declarar.

El hecho

Todo comenzó ayer a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente y tres amigos se movilizaban en un Volkswagen Suran y al detenerse en un kiosco de Barracas fueron interceptados por efectivos de la brigada de la Comisaría Vecinal quienes, según su versión, creyeron que iban a cometer un robo.

La policía dijo que los jóvenes se negaron a ser identificados, embistieron con el vehículo a dos efectivos y tras una persecución a los tiros el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante, dos de sus amigos fueron detenidos y un tercero escapó, aunque más tarde se presentó en sede policial con su madre y quedó aprehendido.

Tras conocerse el hecho por fuentes policiales, la primera información indicaba que a raíz del episodio dos policías habían resultado heridos con politraumatismos leves al ser embestidos por los chicos cuando quisieron detenerlos porque supuestamente estaban armados.

En el auto de los chicos fue hallada una réplica de plástico de un arma, pero según la mamá del herido nunca pudo haber sido vista por la policía porque la hallaron en el baúl.

Con información de Agencia Télam