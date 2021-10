Un juez anuló la prohibición de volver a una ocupación mapuche a los acusados

El juez Ricardo Calcagno no hizo lugar al pedido de la Fiscalía y la querella para prorrogar la medida cautelar a fin de que los cuatro imputados por la ocupación de la comunidad Quemquemtrew en Cuesta del Ternero se mantengan a una distancia de 5 kilómetros del lugar en conflicto. Pero dispuso "una custodia permanente de las víctimas" por parte de la policía a fin de "proteger su integridad física".

La primera medida cautelar dispuesta por el juez Sergio Pichetto se vencía este miércoles, por eso el Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación por un mes. Pero ninguno de los cuatro imputados (Mauro Javier Vargas, Alejandro Javier Morales Godoy, Lautaro Cárdenas Despou y Juan Cruz Baeza) se presentaron en la audiencia.

Respecto al rechazo del pedido de prórroga de la cautelar, Calcagno argumentó la ausencia de los imputados y se refirió a los artículos 65, 75 y 111 del Código Procesal Penal de Río Negro. "Son reglas generales para interponer cualquier medida cautelar y le asiste razón a la defensa. No me voy a explayar. Lo cierto es que las personas no están notificadas. De modo que no pueden ser pasibles de la ampliación de una medida cautelar que deben cumplir", dijo en la audiencia que se llevó a cabo esta mañana.

Agregó que "tienen derecho a un procedimiento legal y a ser escuchados. No voy a hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar y si la fiscalía insiste deberá solicitar una audiencia con antelación suficiente para que las partes sean notificadas".

La fiscal Betiana Cendon argumentó que las personas imputadas nunca fueron ubicadas "en los domicilios denunciados". "El Ministerio Público Fiscal necesita poner en evidencia que esta gente no estaba en sus domicilios. A fin de garantizar la audiencia, la Oficina Judicial libró oficios a Cuesta del Ternero, pero tampoco fueron habidas estas personas en ese lugar", planteó en la audiencia y, recalcó que también se pidió "colaboración a la Defensa Pública".

El abogado defensor Marcos Miguel consideró que no es responsabilidad de sus asistidos la ausencia a la audiencia judicial que se llevó a cabo esta mañana.

"Si bien hoy no están presentes, se solicita que se continúe con la medida cautelar dispuesta por Pichetto el 24 de septiembre. Desde entonces, se volvió a tomar el predio, hubo dos atentados atribuidos a miembros de la comunidad y amenazas a funcionarios judiciales. Además, hay un incumplimiento en la presentación de sus domicilios", expuso Cendón.

Pidió que, al igual que en Villa Mascardi, la Defensa Pública "tome medidas para lograr la notificación de los imputados. Pero solicitamos que se sostenga la medida cautelar. Los imputados no quieren estar presentes en la audiencia. No podemos permitir que no se avance con esta medida por el peligro y porque seguimos convalidando la toma".

A su turno, el abogado querellante Ernesto Saavedra consideró que "el peligro en la demora es claro". También se refirió "a hechos violentos" que se han sucedido en los últimos días: "Han panfleteado a mis representados en la puerta de su casa. En la escuela, donde trabaja la señora han emitido veladas amenazas, a través de comunicaciones solapadas".

"Además -continuó el abogado-, no pueden ingresar al predio. La policía ha solicitado que no ingresen porque se ponía en riesgo la maquinaria y el personal. Hay una privación clara del trabajo. La mujer tuvo que pedir licencia por 30 días por las circunstancias atemorizantes que vive permanentemente".

Por su parte, el abogado defensor Marcos Miguel se opuso al pedido de prórroga de la medida cautelar, manifestando que "la formulación de cargos no está firme". "Además -mencionó-, no podemos plantear esto sin las partes. No están notificados y no es responsabilidad de mis asistidos. Esta cédula de notificación salió ayer cuando se fijó al audiencia. Entonces, no se puede llevar adelante una medida cautelar que los privaría de algún tipo de derecho. Se estarían vulnerando sus derechos sin poder ser oídos".

Tras la resolución de Calcagno, Cendón pidió la impugnación de esta audiencia que se tratará en el encuentro previsto hoy al mediodía.