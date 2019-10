Un sector de alto potencial, con espacio para crecer

“Un barco en el puerto es seguro, pero no es para eso para lo que se construyen las naves. Navegad en el mar y haced cosas nuevas”. La cita pertenece a Grace Murray Hopper, prolífica científica y militar norteamericana, pionera en el mundo de las ciencias de la computación.

Como bien señalara Murray Hooper, quien no sale del puerto, enfrenta un riesgo menor de transitar una tormenta. Zarpar de los distintos puertos que un ser humano atraviesa a lo largo de su vida, implica siempre un riesgo. Sucede con los negocios, los proyectos, la adquisición de bienes muebles o inmuebles, y con las relaciones interpersonales. El riesgo es un precio latente que debe afrontarse ante cada instancia.

No obstante, llegado el momento de la contingencia, el costo de un incidente, cualquiera sea, debe ser pagado. Consumado el hecho, existe alguien que debe asumir los costos económicos. La posibilidad de tener que afrontar una erogación imprevista, genera incertidumbre en los agentes económicos, y esa incertidumbre provoca una necesidad, la de estar cubiertos contra el riesgo latente. De allí nace uno de los sectores económicos más importantes en todo el mundo, el de los seguros de riesgo.

Todos los 21 de octubre, se celebra en nuestro país el ‘Día del seguro’. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) estableció la fecha en conmemoración de una nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado, enviada el 21 de Octubre de 1811, con la cual se oficializó la primera iniciativa gubernamental de crear un Banco de descuentos y una Compañía de Seguros Marítimos. Significa que la cobertura de riesgo, es una actividad que en Argentina ha acompañado el nacimiento y el desarrollo del país.

La percepción de los usuarios en Argentina, aun no incorpora la necesidad de estar cubiertos de riesgo, más allá del rubro automotor.



El negocio de la cobertura de riesgo se desarrolló al compas de la economía capitalista, factura cada año miles de millones de dólares a nivel global, y es un eslabon fundamental en las finanzas, el comercio, la industria, la construcción, o la agricultura.

En Argentina sin embargo, el sector seguros sigue estando mayoritariamente enfocado en el rubro automotor todavía, y el nivel de cobertura en otros ítem de la economía y de la vida diaria, es mucho menor al que se registra en otros lugares del mundo, e incluso en países cercanos del continente americano.

Atento la fecha, vale repasar las características de la actividad a nivel nacional, el potencial de crecimiento futuro, y el contraste con la dinámica del sector en otros países.

Los seguros en Argentina

¿Que motiva a una persona a contratar una cobertura de riesgo, pagando mes a mes una prima, a fin de estar a resguardo ante una contingencia que quizá nunca suceda?

El rubro automotor es tal vez el ejemplo más sencillo, dado que por ley, ningún automotor puede circular sin seguro. La respuesta más sencilla en ese caso, sería que la cobertura no es opcional. Aún así, la probabilidad de tener un accidentes al circular, es alta, y la percepción que tienen los automovilistas respecto a la posibilidad cierta de tener que afrontar el costo económico del mismo también. Algo similar a lo que ocurre cuando las personas buscan una obra social prepaga, lo cual no es otra cosa que un seguro de salud.



Es la principal causa que conlleva a que en hoy Argentina, el 68% de las pólizas emitidas correspondan al rubro automotor.

Muy diferente es la percepción de riesgo que tienen las personas en relación a la probabilidad de padecer un incendio, un robo, o morir. Ello explica que este tipo de coberturas, no obligatorias, representen una porción minúscula del total de pólizas emitidas en el país.

El primer infograma adjunto elaborado en base a la estadística de la SSN para el año 2017 (último dato oficial disponible), revela que en efecto, las pólizas de seguro de familia y de riesgo integral representan el 9%, las de motovehículos el 7,5%, las que cubren accidentes de pasajeros un 4,1%, contra robo un 2,9%, y los seguros de caución un 2,2%. Salvo el rubro automotor, ninguna otra categoría de seguro en Argentina representa más del 10% del total de pólizas por sí sola.

Es comprensible que no muchos habitantes estén compenetrados con las características de un seguro de caución. Sin embargo, no hay motivos para que la mayoría de los bienes muebles que las personas utilizan a diario, no estén aseguradas contra robo, cuando uno de los principales flagelos actuales es la inseguridad.La estadística permite advertir que en nuestro país existe un enorme margen para el crecimiento de los diferentes tipos de cobertura.

La comparación con la región y el mundo

Al observar los datos, una conclusión rápida es que los argentinos no tienen incorporada la cultura de la cobertura de riesgo para todos los ámbitos de la vida diaria, como sí ocurre en otros lugares del mundo.

El segundo gráfico que acompaña la nota muestra que en Argentina, el monto total de las primas directas de riesgo en relación con el Producto Bruto Interno (PBI), alcanza apenas el 3%. El dato surge de un informe publicado por la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. Allí mismo se advierte que otros países de Latinoamérica como Bolivia (1,28%), Perú (2,2%) o Uruguay (2,66%), tienen un nivel de cobertura/PBI incluso menor que Argentina. Pero a la vez, otros vecinos como Brasil (3,23%) o Chile (4,6%), tienen un desarrollo más importante del mercado de seguros.



Asimismo, se observa que los países europeos, exhiben un grado de cobertura mayor, y la necesidad de estar asegurados está mucho más presente en la población. Países como España (5,38%) o Portugal (5,59%), mantienen un ratio cobertura/PBI mucho más elevado. El caso de Puerto Rico destaca, con un ratio de 12,26%.

El contraste con otros países y regiones, muestra que en Argentina hay en primer lugar, una necesidad latente que necesita ser satisfecha: la escases de cobertura en diversos rubros de la vida social y económica. En segundo lugar, se advierte que existe por delante una oportunidad, la del desarrollo potencial del sector seguros en esos mismos rubros.