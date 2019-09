Un video reflotó la leyenda mapuche de un animal mitológico en Aluminé

Una leyenda mapuche se reflotó a partir de la difusión de un video en el que aseguran se ve un culebrón en el golfo Azul del lago Aluminé.

El video fue filmado por integrantes de la comunidad Puel en Villa Pehuenia. Los jóvenes se asustaron al captar una especie de serpiente de agua que se desplazaba por el golfo Azul en el video que dura menos de un minuto.

La integrante de la comunidad mapuche Liliana Puel explicó: “Mi abuela, mi mamá, mis tíos, los vecinos, los que son de edades avanzadas siempre me comentaron que existía un culebrón, ellos decían que era uno pero para mí deben haber más”.

La mujer aseguró que el “culebrón” que era protagonista de las historias de su familia transita por el lago Moquehue, La Angostura (en la unión de los dos espejos de agua) y el lago Aluminé.

El video fue filmado al atardecer, a las 19.30. El lago se muestra calmo y se ve a un animal acuático moverse.

“Hace 70 años en La Angostura había una parte donde pasaban los caballos, pero no se dejaba que pasen cuando bajaba el sol, estaba prohibido. Supuestamente al atardecer andaba el culebrón. En ese momento no cruzaban con los caballos porque no había puente, decían que el culebrón se arrollaba en la pata del caballo y se caía el jinete”, relató Liliana Puel.

El periodista Edgardo Pino publicó el video de la comunidad Puel



La difusión del video afloró mitos, leyendas y algunos comentarios escépticos, pero lo cierto es que son pocas las veces que se puede registrar mediante video o fotos este tipo de fenómeno.

Respecto al porqué de la difusión del video y cómo esto puede repercutir en la gente, Puel indicó que ella publicó el video para que tengan más prevención, "para que los chicos que no se asusten, que sepan que hay un animal que puede acercarse”.

También explicó que el “culebrón” busca la tranquilidad y por esta razón se encontraba en la zona del golfo Azul, ante la falta de presencia de turistas. La leyenda del culebrón no explicaba sobre un posible ataque, sino que los pobladores se acostumbraban a su presencia y no intentaban ninguna acción.

“No le hacían nada, porque los pueblos originarios cuidan a toda la naturaleza. Por eso cuando llegaban a un lago, a un río hacían oraciones para que no le haga mal eso. Siempre me enseñaron que cuando llegas a un lago ajeno, lavarse las manos y hacer oraciones en mapudungun o en castellano”, concluyó Liliana Puel.