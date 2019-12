"Un violador en tu camino" resonó fuerte en Neuquén

"El Estado no me cuida, a mi me cuidan mis amigas" cantaron a viva voz este miércoles cientas de mujeres, trans e integrantes del colectivo de diversidad local frente a la Ciudad Judicial neuquina, en una cita que estuvo vinculada con la interpretación de la canción de las activistas chilenas "Las Tesis".

La convocatoria se centró en Entre Ríos y Leloir, sitio elegido para denunciar las muchas violencias por géneros que se atraviesan y donde la Justicia es parte de la cadena de revictimizaciones sufridas por las afectadas.

Las neuquinas decidieron sumarse al grito masivo convocado a través de las redes sociales que surgió en Chile en medio de la crisis política y social, pero que tiene un fuerte mensaje transversal a la realidad de las mujeres y las diversidades en todo el continente; de hecho, una de sus principales frases señala que "el Estado opresor es un macho violador".

Como en otros puntos de la región, la propuesta incluía acercarse con un pañuelo negro para interpretar la coreografía con los ojos tapados, tal como se hizo en su versión original.

La iniciativa tiene por propósito denunciar los abusos y vejaciones perpetrados por carabineros en el vecino país, que incluyeron sentadillas por horas para las víctimas. Sin embargo, el impacto de la letra trascendió la cordillera y llegó a todos los rincones de América Latina.

El último lunes una actividad similar se desarrolló en Roca; y en los próximos días tendrá réplica en Viedma, el 6 de diciembre en la plaza San Martín, y en Cipolletti el domingo 8 de diciembre en la plaza de la Justicia.