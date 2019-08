Una desinformación que vuelve: es falso que Kirchner murió por un disparo

En Facebook volvió a circular actualmente un posteo viral donde se afirma que Raúl Vizcaíno, un supuesto médico, dice que el 27 de octubre de 2010 atendió al ex presidente y que tenía una herida de bala en la cara. Sin embargo, el DNI con el que se presenta al profesional le pertenece a una mujer de la localidad bonaerense de Wilde (Provincia de Buenos Aires), y no hay registros en El Calafate (Santa Cruz) de un médico con ese nombre. Según el certificado de defunción, el cuerpo de Kirchner no presentaba signos de violencia. Reverso consultó a un profesional que intentó reanimar al esposo de la ex presidenta, quien afirmó que en la cara del ex jefe de Estado no había herida alguna.