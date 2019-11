Una excelente opción para el descanso en Buenos Aires

Ubicado en una zona privilegiada en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el hotel Feir´s Park & Rooftop mantiene su vigencia intacta para los visitantes luego de 25 años de permanencia en el mercado.

Con el objetivo de generar una experiencia sumamente agradable para los clientes, el emprendimiento se ha ido adaptando a los nuevos requerimientos turísticos, siempre atento a los pequeños detalles que lo diferencian del resto de la oferta hotelera que lo rodea.

Feir´s Park & Rooftop ofrece 112 amplias y confortables habitaciones, con una superficie en cada una de ellas que excede el metraje estándar de la ciudad, ya que hay espacios que van de los 35 m2 a los 300 m2.

La atención personalizada y la dedicación hacia el cliente hacen de Feir`s Park un lugar ideal para personas de negocios y viajeros frecuentes. De allí el lema que los motiva: “Nos interesa que el cliente vuelva”.

Basado en un concepto simple y claro, potenciado por el buen servicio y la calidad de sus habitaciones, el hotel se adapta constantemente a las necesidades y demandas de los clientes y está siempre abierto a escuchar nuevas propuestas.

Florencia Lerer, Gerente Comercial de Feir’s Park & Rooftop, definió a este emprendimiento hotelero como “una marca de lujo que es reconocida tanto por las empresas y los huéspedes particulares como aquella que se preocupa por mantener altos estándares de calidad y servicio”.

Feir´s Park & Rooftop ofrece en la tarifa para los clientes los siguientes ítems: desayuno buffet (súper completo, ofreciendo panificación propia, cereales, yogures, huevos revueltos, ratatuille de vegetales, crepes, variedad de fiambres, un sector light, productos aptos para celíacos, productos orientales para huéspedes de origen japonés, ente otras cosas), wifi, uso del gimnasio, sauna, sala de relax y piscina descubierta.

Y como el cliente es lo que importa, Florencia Lerer aclara que: “Tenemos muchos huéspedes que se hospedan desde los inicios del hotel, y ya forman parte de nuestra casa, son considerados clientes VIP. A ellos les brindamos a modo de beneficio early in, late check out, up grade de cortesía a habitaciones superiores y alguna atención más durante su estadía”.

El hotel también cuenta con un lugar donde almorzar y cenar. Allí Robert’s Restaurante ofrece un servicio de comida internacional, con una variedad muy grande en la carta, con platos seleccionados por Roberto Cardozo, el chef principal, junto a su equipo de trabajo.

El restaurante está ambientado con colores muy cálidos, siguiendo un estilo clásico. Este espacio suele ser adaptado para la realización de eventos privados, con la creación de menús personalizados. Durante la semana ofrece un menú Ejecutivo a un valor muy accesible, y los días jueves y viernes un servicio de "tea time" con una enorme variedad de delicatessen.

Permanece abierto de lunes a lunes, desde las 6 am hasta las doce de la noche. También se ofrece un servicio de room service las 24 horas.

El hotel Feir´s Park & Rooftop está ubicado en Esmeralda 1366, en Recoleta.

Si querés conocer más sobre este lugar hacé clik aquí: https://www.feirspark.com.ar/