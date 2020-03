Una familia recurre a la solidaridad de la gente para cubrir la cirugía de su pequeño hijo

"Estoy desesperada, mi hijo Giovani no puede esperar más. Apenas puede caminar unas cuadras" explicó desesperada Roxana Geréz. Su hijo tiene seis años y el año pasado sufrió un grave accidente en su talón. Tienen que operarlo nuevamente pero la obra social “solo cubre la cirugía pero no los insumos”, remarcó la mujer.

El accidente ocurrió en septiembre de 2019. Ese día, Giovani acompañaba a su padre en la parte de atrás de una moto y en el camino, se salió la cadena del rodado y le lastimó gravemente uno de sus talones. Desde ese momento, el pequeño tuvo que ser operado ya que los médicos tuvieron que reconstruirle su talón.

La familia dijo que están desesperados por recibir ayuda ya que ahora debe afrontar una nueva cirugía. La mamá detalló que la operación debería haber sido el 14 de febrero en el Sanatorio Rio Negro de Cipolletti, pero se pospuso porque la obra social Ospe “no le cubre los insumos, si la cirugía”, remarcó la madre.

Roxana aseguró que a ella la obra social le descuenta 7.000 pesos todos los meses y no se explica porqué no le cubre el resto. "Ya está el médico para operarlo, pero todo se demora porque no tengo la plata para cubrir este gasto", expresó con angustia.

La familia es de Cipolletti y la madre es trabajadora del Sanatorio Rio Negro de esta ciudad. Roxana quiere que operen rápido a su hijo pero no tiene la plata de los insumos, tampoco sabe cuánto necesita. Por eso, emitieron un pedido de ayuda y apelaron a la solidaridad de los ciudadanos para colaborar con la operación. Para comunicarse con ellos pueden hacerlo al 299-4761095.