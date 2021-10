Quién es la maestra argentina que está entre los 10 finalistas a mejor docente del mundo

Ana María Stelman, una docente de primaria de La Plata, acaba de ser elegida entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize 2021 de Fundación Varkey, en colaboración con la UNESCO, un premio que recibe más de 8.000 postulaciones de 121 países de todo el mundo.

"Ya me veía ganadora estando entre los 50 así que imagínate que ahora mi sonrisa no entra en la cara", dijo a Télam la mujer que es docente desde el año 1984 y pasó por diferentes espacios de enseñanza como escuelas, desarrollando programas de educación o diversos proyectos vinculados con la búsqueda de empatía y estrategias creativas para llegar a motivar a cada chico.

Ana María conoció ayer la noticia que enorgulleció a sus familiares, colegas y alumnos y la colocó entre las diez finalistas al Global Teacher Prize, que cada año elige al "mejor docente del mundo".

"Siento que estoy representando a todos, es muy importante el trabajo que hacemos todos los docentes del país y siento que los estoy representando a ellos también aunque no los conozco", sostuvo con emoción la maestra que da clases en la primaria N°7 del barrio Hipódromo de La Plata a niñas y niños de una zona muy vulnerable

En tanto, manifestó: "Estoy sin dormir pasada de vuelta, muy emocionada, mi familia, mis hijos están muy emocionados".

"Es algo muy lindo que te reconozcan", enfatizó y contó que para llenar el formulario de inscripción tuvo que sentarse a recordar y pensar todas las estrategias que realizó a lo largo de su carrera.

Introducing the top 10 finalists of the Global Teacher Prize 2021, in partnership with @UNESCO. These real-life heroes represent the work of inspiring educators everywhere.#Teachers #teachersmatter #GlobalTeacherPrize pic.twitter.com/KfhJBOQZtN