Una mejor opción es SAE

Puerto del Este

Este diario publicó un artículo el 02-10-11 diciendo: “San Antonio albergará una planta regasificadora…”

No se hizo nada. Han cambiado los tiempos, ahora exportamos gas y petróleo a Chile, aunque no sabemos en qué condiciones… Pero al parecer Vaca Muerta está produciendo cantidad de gas y petróleo excesivamente, y habrá que exportar desde este lado del Atlántico, pero no hay cañerías instaladas que soporten tales cantidades de hidrocarburos. Se planea construirlas desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, obra que al parecer nadie está en condiciones de realizar económicamente…

Si en vez de llevar los hidrocarburos por nuevas cañerías a Bahía Blanca se hiciera hacia este Puerto de San Antonio Este, se ahorrarían 150 kilómetros de carísimo tendido. Habría que hacer además un puente sobre el Colorado.

Si se hace hacia SAE, tendríamos hechos los puentes de Choele Choel y el de Pomona, cabiendo la posibilidad de instalar un polo petroquímico, diversificando la producción sin recargar la monstruosa planta petroquímica de Bahía Blanca, donde los empresarios de ese puerto pretenden hacerla única, en contra de lo que dijeron los ingenieros Jacobacci y Cipolletti -de indiscutible calidad técnica- que han dejado huellas indestructibles de su saber en esta provincia. Ambos afirmaron que este es el mejor lugar para un puerto en toda la Patagonia.

El lecho marítimo del puerto de Bahía Blanca es de barro y hay que dragarlo permanentemente. El de SAE es de ripio y dragando una pequeña extensión, la profundidad queda inalterable.

Hay dos estudios que confirman lo dicho archivados en nuestra gobernación.

Si el general Perón decidió la construcción de este puerto, por algo habrá sido. Además el general Requeijo nos proveyó de agua, al igual que a San Antonio y Las Grutas.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4 673 429