La Selección Argentina perdió el primer lugar del ranking FIFA en pleno Mundial

Argentina perdió el liderato en esta clasificación, pero sigue con vida en la Copa del Mundo.

La Selección Argentina venció 3-2 a Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo. A pesar de la sufrida clasificación, la Albiceleste perdió el primer puesto del ranking FIFA a manos de Francia.

En medio de la competencia mundialista, el equipo de Lionel Scaloni cayó una ubicación en esta clasificación y «Los Blues», que derrotaron a Paraguay por 1-0 y se medirán ante Marruecos por los cuartos, están en la vanguardia de esta tabla.

Mbappe, de penal, le dio la clasificación a Francia a los cuartos de final.

Francia se ubica líder con 1925.86, mientras que la Albiceleste quedó por detrás con 1925.15, una diferencia mínima que podría volver a modificarse en el transcurso del torneo.

La actualización tras los octavos de final del Mundial.

Argentina había llegado al Mundial como la número 1 en el ranking FIFA. Tras las victorias en los amistosos previos ante Islandia y Honduras, el equipo de Scaloni también se había visto beneficiado por la derrota de Francia ante Costa de Marfil y el empate de España contra Irak.

A pesar de ser un retroceso estadístico, hay una «maldición» que conlleva liderar este ranking: ninguna selección que llegó primera en esta clasificación a la cita internacional pudo obtener la Copa del Mundo.

A pesar de tener un desarrollo similar en el torneo (ambos ganaron los 5 partidos que disputaron), este ranking da más puntuación si derrotas a rivales «más difíciles», es decir, con una mejor ubicación general en esta clasificación.

De igual forma, Argentina logró lo más importante: sigue en camino hacia el bicampeonato y el próximo sábado a las 22:00 horas se medirá ante Suiza por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.