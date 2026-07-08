Murió un joven tras caer con su auto por un barranco en la Ruta 43, cerca de Andacollo: hay tres sobrevivientes

La Ruta Provincial 43 quedó marcada por un trágico accidente que resultó en la muerte de un joven de 19 años. El hecho ocurrió en el acceso de la localidad de Andacollo, este miércoles a la madrugada.

La víctima fatal era el conductor del auto y con él, viajaban tres amigos que lograron sobrevivir. Solo uno de ellos presentaba un golpe grave por el cual aún se encuentra hospitalizado.

Despiste y caída por un barranco

El comisario inspector de la Policía de Neuquén, Mariano Jara, informó a Diario RÍO NEGRO que el siniestro fue alrededor de las tres de la madrugada y se ubicó a 3 kilómetros de Andacollo en un sector de curvas.

Los protagonistas fueron cuatro jóvenes, todos de entre 19 y 17 años, que viajaban a bordo de un auto Sedan de cuatro puertas. Cuando circulaban por la Ruta 43, por circunstancias que aún se investigan, el conductor perdió el control y cayó por un barranco.

El vehículo dio varios tumbos y terminó a 60 metros del lugar del despiste. En el trayecto, el joven que manejaba salió despedido y sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte casi al instante.

Respecto al resto de los ocupantes, el comisario indicó que los que viajaban en el asiento trasero tenían lesiones menores y no fueron hospitalizados. En cambio el joven que iba como acompañante sufrió un golpe en el tórax que requería atención y evaluación médica más profunda, aunque no correría riesgo de vida.