Una predicción de La Mona Jiménez sorprendió a Silvina Escudero

La Mona Jiménez estuvo de visita en el programa Los Mammones. Entre muchas anécdotas, sorprendió a Silvina Escudero anunciándole lo que le deparará el 2022.

Antes de la predicción, el cantante cordobés contó una curiosa anécdota con Carlos Tévez. Recordó que cuando lo vio por primera vez el ídolo de Boca tenía apenas 15 años. «Le dije: ‘¿A vos te dicen Apache? Bueno, el año que viene vas a jugar en primera, y dentro de cuatro años vas a jugar en la Seleción Nacional’; y así fue, se ve que tengo algo yo”, explicó el cantante de 70 años.

Rápidamente Silvina Escudero, integrante del programa, le consultó: “¿Me querés decir unas palabras a mí? ¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿Cómo me va ir?”. La Mona Jiménez no dudó en darle su visión: “¿Vos sos soltera o casada?”. “Soltera” aseguró ella.

“¿Tenes uno o dos hijos?”, añadió La Mona Jiménez. “No tengo ninguno”, respondió Escudero. En ese momento Jey Mammon, conductor del programa, le recordó que sus tres mascotas son como sus hijos, así que se corrigió: “Tengo tres”. Allí cuando el cantante disparó su predicción: «El año que viene va a venir….el bebé. Acordate de lo que te digo”. Fue entonces que Jey Mammon bromeó “Si es nene ponele Carlitos”. Y La Mona Jiménez, entre risas, pidió: “Y si es una nena ponele Monita”.