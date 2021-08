Una preguntita ministro

GENERAL ROCA

A través de este prestigioso medio necesito preguntarle al ministro de Educación: ¿qué le puede contestar la maestra a un nene de séptimo grado que está jugando en el recreo, o que está sentado en el aula, a 9 milímetros de sus compañeros, si lo separa para que esté a más de 90 centímetros, y el chico le dice: - “¡Pero seño, el ministro de Educación dijo anoche, como gran logro político-sanitario, que acaba de aprobar estar en las escuelas a 0,90 cm unos de otros!? ¿O nos enseñó mal usted cuando nos contó que para expresar en milímetros una cantidad dada en centímetros, al número se lo multiplica por 10, y a la unidad se la divide por 10; es decir: 0,90 cm=9 mm?”.



No me interesa, a esta altura de mi vida, ser ministro de Educación. Pero sí me interesa saber qué condiciones, qué cualidades personales y profesionales, y qué saberes mínimos son los que se valoran a la hora de elegir ministros. Y fundamentalmente saber “quién” lo valora. ¿O no es más éste un gobierno de científicos? Muchas gracias por la respuesta



Luis Anzorena

DNI 8.149.182