Adrián Ravier inicia su gestión: jura en Casa Rosada y acto en una fundación vinculada a Santiago Caputo

El presidente Javier Milei presentará formalmente a su flamante vocero Adrián Ravider, con dos eventos de importancia esta semana.

Se espera que este lunes el mandatario nacional haga oficial el nombramiento con la toma de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Un día después, Milei encabezará un acto de la Fundación Faro, el «think tank» vinculado al asesor Santiago Caputo, según reveló Noticias Argentinas. El evento, que contará con la militancia libertaria, servirá como marco para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier.

Las dos presentaciones también servirán para que Milei haga equilibrio entre las dos grandes vertientes de su entorno: en Casa Rosada, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y en la Fundación Faro, con Santiago Caputo.

El gesto de Milei hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce apenas días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Alejandro Ramírez —un funcionario alineado con Karina Milei—, iniciara una investigación sobre el financiamiento de la entidad.

Esta decisión política impactó de lleno en la tropa del asesor presidencial, conocida como «Las Fuerzas del Cielo».

Según informó Chequeado a través del balance que presentó Fundación Faro ante la IGJ, en el 2024 declararon un patrimonio neto de $4.394 millones e ingresos por casi $5 mil millones (unos unos US$ 4,8 millones al tipo de cambio del pasado 31 de diciembre) por el concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención”.

Sin embargo, en el 2023, cuando se llamaban «Fundación Valorar», tenían declarado un patrimonio neto de $12 millones, e ingresos por $49 millones.

Es decir que, el espacio que dirige Agustín Laje registró un incremento de 356 veces en un solo año. En el documento no hubo precisiones si esas donaciones fueron efectuadas en la «Cena Solidaria» en la que participó el propio mandatario, Javier Milei.

La transición en el Gobierno en medio del caso Adorni: cuándo vuelven las conferencias de prens

El apuro de la Casa Rosada por formalizar la asunción de Ravier responde también a la necesidad de reordenar la comunicación oficial tras la salida de Manuel Adorni, que mantiene su cargo como jefe de Gabinete, pese a las críticas externas e internas.

Además, Milei quiere dejar ordenado el tema antes de emprender una nueva agenda internacional.

El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a Estados Unidos para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

Según señalaron fuentes oficiales, se espera que este lunes comience un breve período de transición entre el equipo de Manuel Adorni y el de Ravier en la vocería.

Asimismo, según precisó la Agencia Noticias Argentinas, su primera conferencia de prensa se llevará a cabo la próxima semana en Casa Rosada. Es decir, casi dos meses después de lo estipulado por el jefe de Gabinete.

“Vamos a volver al esquema de conferencias de prensa, nos vamos a ver las caras seguido», había asegurado el pasado 4 de mayo Manuel Adorni, en lo que fue su última vez como vocero, en una jornada marcada por los cuestionamientos por las propiedades que adquirió desde que ingresó al Estado.