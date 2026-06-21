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La Selección Argentina se mide con Austria por la segunda fecha del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

Este lunes 22 de junio desde las 14, la Scaloneta irá por la clasificación a 16avos frente al conjunto austríaco en el AT&T Stadium de Dallas. Lionel Scaloni ensayó con un equipo similar al del estreno ante Argelia.

Redacción

Por Redacción

El festejo de Lionel Messi con sus compañeros tras marcar ante Argelia en el debut. (Foto: AP)

El festejo de Lionel Messi con sus compañeros tras marcar ante Argelia en el debut. (Foto: AP)

Luego de dejar atrás todas las inquietudes del debut en el Mundial 2026 tras golear 3-0 a Argelia en Kansas City con un hat-trick de Lionel Messi, la Selección Argentina ultima detalles para enfrentarse a Austria este lunes 22 de junio desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

La Albiceleste sabe que una victoria le asegurará la clasificación a 16avos de final como líder del grupo J. Un empate o una derrota, en cambio, trasladará la definición a la última fecha frente a Jordania.

Lionel Scaloni es un entrenador que no suele repetir formaciones de un partido al otro y esta vez no sería la excepción. Sin embargo, el DT ensayó con apenas una modificación respecto al estreno.

El arquero volverá a ser Emiliano «Dibu» Martínez, que prácticamente no fue exigido ante Argelia. En defensa, luego de repartirse minutos en el debut, Nahuel Molina reemplazará a Gonzalo Montiel y será titular en el lateral derecho. «Cachete» sufrió una sobrecarga en el isquiotibial durante uno de los entrenamientos y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

La zaga central volverá a estar conformada por Cristian «Cuti» Romero y Lisandro Martínez, mientras que Facundo Medina continuará como lateral izquierdo. Por su parte, Nicolás Tagliafico evolucionó bien de la lesión en el sóleo y podría sumar minutos en el complemento.

En el mediocampo, si bien aparecieron alternativas como el ingreso de Leandro Paredes, Exequiel Palacios o incluso Nicolás González para modificar algunas características del equipo, Scaloni repetiría nombres: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

En ataque, quien acompañará al capitán volvería a ser Lautaro Martínez. El «Toro» todavía no pudo convertir en una Copa del Mundo e intentará romper esa racha frente a Austria. Julián Álvarez, que volvió a sumar minutos ante Argelia luego de casi un mes y medio sin jugar, aparece nuevamente como una alternativa para el segundo tiempo.

Qué espera la Selección Argentina de Austria

El conjunto europeo, que volvió a disputar una Copa del Mundo luego de 28 años -su última participación había sido en Francia 1998-, llega entonado tras vencer 3-1 a Jordania en San Francisco.

Austria es un equipo físico, con fortaleza aérea y una identidad muy marcada por su entrenador Ralf Rangnick: entiende la presión no como una herramienta defensiva, sino ofensiva. Su idea es recuperar rápido la pelota y atacar antes de que el rival pueda reorganizarse.

Eso quedó expuesto en el debut. Presionaron alto durante largos pasajes, adelantaron líneas y ocuparon campo rival para recuperar cerca del área rival. Cuando consigue esa recuperación, acelera con ataques directos y pocos toques. Pero esa búsqueda también tiene un costo: cuando pierde intensidad o el rival supera la primera presión, aparecen espacios detrás de los volantes y defensores.

Ahí puede estar una de las claves para Argentina. Si logra salir limpio desde el fondo y romper esa primera línea de presión, encontrará espacios para correr y atacar con metros por delante.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Hora: 14:00

TV: TyC Sports, Telefé, Dsports, Disney+ Premium.

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)

Estadio: AT&T Stadium (Dallas, Estados Unidos)


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Luego de dejar atrás todas las inquietudes del debut en el Mundial 2026 tras golear 3-0 a Argelia en Kansas City con un hat-trick de Lionel Messi, la Selección Argentina ultima detalles para enfrentarse a Austria este lunes 22 de junio desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

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