La Selección Argentina se mide con Austria por la segunda fecha del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

El festejo de Lionel Messi con sus compañeros tras marcar ante Argelia en el debut. (Foto: AP)

Luego de dejar atrás todas las inquietudes del debut en el Mundial 2026 tras golear 3-0 a Argelia en Kansas City con un hat-trick de Lionel Messi, la Selección Argentina ultima detalles para enfrentarse a Austria este lunes 22 de junio desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

La Albiceleste sabe que una victoria le asegurará la clasificación a 16avos de final como líder del grupo J. Un empate o una derrota, en cambio, trasladará la definición a la última fecha frente a Jordania.

Lionel Scaloni es un entrenador que no suele repetir formaciones de un partido al otro y esta vez no sería la excepción. Sin embargo, el DT ensayó con apenas una modificación respecto al estreno.

El arquero volverá a ser Emiliano «Dibu» Martínez, que prácticamente no fue exigido ante Argelia. En defensa, luego de repartirse minutos en el debut, Nahuel Molina reemplazará a Gonzalo Montiel y será titular en el lateral derecho. «Cachete» sufrió una sobrecarga en el isquiotibial durante uno de los entrenamientos y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

La zaga central volverá a estar conformada por Cristian «Cuti» Romero y Lisandro Martínez, mientras que Facundo Medina continuará como lateral izquierdo. Por su parte, Nicolás Tagliafico evolucionó bien de la lesión en el sóleo y podría sumar minutos en el complemento.

En el mediocampo, si bien aparecieron alternativas como el ingreso de Leandro Paredes, Exequiel Palacios o incluso Nicolás González para modificar algunas características del equipo, Scaloni repetiría nombres: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

En ataque, quien acompañará al capitán volvería a ser Lautaro Martínez. El «Toro» todavía no pudo convertir en una Copa del Mundo e intentará romper esa racha frente a Austria. Julián Álvarez, que volvió a sumar minutos ante Argelia luego de casi un mes y medio sin jugar, aparece nuevamente como una alternativa para el segundo tiempo.

Qué espera la Selección Argentina de Austria

El conjunto europeo, que volvió a disputar una Copa del Mundo luego de 28 años -su última participación había sido en Francia 1998-, llega entonado tras vencer 3-1 a Jordania en San Francisco.

Austria es un equipo físico, con fortaleza aérea y una identidad muy marcada por su entrenador Ralf Rangnick: entiende la presión no como una herramienta defensiva, sino ofensiva. Su idea es recuperar rápido la pelota y atacar antes de que el rival pueda reorganizarse.

Eso quedó expuesto en el debut. Presionaron alto durante largos pasajes, adelantaron líneas y ocuparon campo rival para recuperar cerca del área rival. Cuando consigue esa recuperación, acelera con ataques directos y pocos toques. Pero esa búsqueda también tiene un costo: cuando pierde intensidad o el rival supera la primera presión, aparecen espacios detrás de los volantes y defensores.

Ahí puede estar una de las claves para Argentina. Si logra salir limpio desde el fondo y romper esa primera línea de presión, encontrará espacios para correr y atacar con metros por delante.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Hora: 14:00

TV: TyC Sports, Telefé, Dsports, Disney+ Premium.

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)

Estadio: AT&T Stadium (Dallas, Estados Unidos)