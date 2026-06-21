Evitó la diálisis gracias a un trasplante renal preventivo: un hito para el programa ERCA del hospital de Neuquén

Oscar nació en Cipolletti, tiene 64 años y hace más de dos décadas vive en Neuquén. En la capital, trabaja como pintor de obra junto a su hijo, sin embargo, hace tiempo la enfermedad renal fue reduciendo progresivamente su energía y su capacidad para realizar las tareas. Estaba esperando iniciar diálisis, pero recibió un trasplante renal que le permitió cambiar el rumbo de su tratamiento gracias al consultorio ERCA (Enfermedad Renal Crónica Avanzada) dependiente del hospital Castro Rendón.

“Hace como dos o tres años atrás el doctor me dijo que sería bueno un tratamiento llamado “trasplante preventivo”. Y fue tan bueno que precisamente yo iba a entrar en diálisis en julio de este año, tenía turno el 3 de junio para ponerme la fístula y había que esperar 45 días para empezar la diálisis, pero justo el 10 de mayo me trasplantaron. Así que fue una bendición, la verdad, porque no lo esperaba tan rápido”, dijo.

Según explicó el nefrólogo y coordinador del consultorio, Maximiliano Ramírez, la atención en ERCA fue clave para el trasplante. Fue implementado en la provincia durante 2025, con sedes en Neuquén capital y Chos Malal a partir de una iniciativa impulsada por la Sociedad Argentina de Nefrología. Su objetivo es acompañar a pacientes que presentan una función renal inferior al 30%, retrasar la progresión de la enfermedad y, cuando es posible, evitar o postergar el ingreso a diálisis.

“El objetivo mayor sería que el paciente no ingrese a diálisis y pueda trasplantarse antes de empezar hemodiálisis o diálisis peritoneal. Oscar es nuestro primer paciente que se puede trasplantar dentro de ese consultorio sin pasar por diálisis”, explicó el médico nefrólogo.

Actualmente, el equipo realiza el seguimiento de más de 100 pacientes con enfermedad renal avanzada. A diferencia de la atención tradicional, el consultorio reúne a distintos profesionales que trabajan de manera coordinada. Además de los nefrólogos, participan especialistas en diabetes, nutrición y trabajo social, con el objetivo de brindar una atención integral.

Cada operativo de trasplante genera una lista específica vinculada al donante disponible. La asignación contempla criterios como compatibilidad, región de residencia y tiempo en diálisis, entre otros factores. Oscar fue el candidato ideal para el trasplante en su momento y logró acceder al órgano antes de requerir tratamiento dialítico, una situación poco frecuente pero que representa el mejor escenario.

El nefrólogo Maximiliano Ramírez, y las nefrólogas Maricel Severini y Lilian Cerda.

A poco más de un mes de la intervención, el paciente ya comenzó a notar cambios positivos. “Antes del trasplante notaba que tenía una merma en la energía y dice que ahora va sintiéndose mejor, incluso en el estado de animo”, expuso el nefrólogo. “De todas maneras, son cuestiones que van mejorando con el tiempo y a veces, con los meses, los pacientes notan un cambio ya mucho más radical. Lo que mejora ahora puntualmente es la sensación de ya estar trasplantado y sentir que se aleja la posibilidad de diálisis”.

Los beneficios de un trabajo interdisciplinario

El consultorio de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) se diferencia por su abordaje interdisciplinario. Como aseguró Ramírez, este modelo permite realizar un seguimiento más integral de la enfermedad, con el objetivo de “enlentecer la caída” de la función renal y retrasar lo más posible el ingreso a diálisis.

Otra de las ventajas es la organización de la atención para facilitar el acceso a los controles y evitar que los pacientes deban gestionar múltiples turnos por separado. “Tratamos de que cuando la persona vaya se pueda llevar los otros turnos asignados y que no tenga que volver a sacar un turno con el cardiólogo, con la nutricionista o con diabetes”, expuso el nefrólogo.

El especialista destacó que esta modalidad resulta especialmente importante para quienes tienen dificultades económicas o de traslado. “Hay mucha gente que no tiene plata para tomarse el colectivo y venir al hospital todo el tiempo, entonces se va con un poco más organizado todo lo que es su enfermedad y sus controles”, remarcó.

Una enfermedad que avanza en silencio

Desde el Hospital Castro Rendón remarcaron que la enfermedad renal crónica suele avanzar de manera silenciosa y muchas veces se diagnostica en etapas avanzadas. Por eso, insisten en la necesidad de realizar controles periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo.

“Uno de cada ocho argentinos tiene enfermedad renal crónica. Si una persona es diabética, hipertensa, tiene antecedentes familiares de diálisis o supera los 50 años, debería hacerse controles y análisis de laboratorio indicados por su médico”, recomendó el especialista.

La preocupación no es menor. Según explicó Ramírez, Neuquén y Río Negro presentan algunas de las tasas más altas de enfermedad renal crónica del país. Frente a ese escenario, el fortalecimiento de estrategias de seguimiento y detección temprana aparece como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ampliar las posibilidades de acceder a un trasplante antes de llegar a la diálisis.