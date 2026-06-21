Cerúndolo hizo historia en Queen’s y emocionó con una dedicatoria a su papá: «Es la primera vez que…»

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s tras derrotar al estadounidense Tommy Paul en la final y, en medio de los festejos, protagonizó una de las escenas más emotivas de la temporada con una dedicatoria especial a Toto, su papá.

Con el trofeo en sus manos, tomó el micrófono durante la ceremonia de premiación y dirigió la mirada hacia uno de los palcos. Allí estaba Toto Cerúndolo, su padre. La dedicatoria conmovió a todos los presentes.

“Quiero felicitarlo por volver a volar. Hoy es el Día del Padre en Argentina”, expresó Francisco ante el público británico. La frase desató una ovación por parte de los presentes, pero detrás de esas palabras se escondía una historia de superación familiar.

Toto Cerúndolo, papá de Francisco, volvió a subirse a un avión luego de 36 años para acompañar a su hijo en la final de #Queens y recibió el mejor regalo en el Día del Padre. 🥹🇦🇷



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Alejandro Cerúndolo, extenista y entrenador, fue una pieza fundamental en la formación deportiva de Francisco y de su hermano Juan Manuel. Sin embargo, convive con una fuerte fobia a los aviones que le impidió acompañar a sus hijos en los torneos disputados fuera del país.

A lo largo de sus carreras, siguió de cerca cada paso desde Argentina y pudo asistir a competencias en países cercanos, pero nunca había cruzado el océano para verlos competir.

La posibilidad de presenciar el torneo más importante de la trayectoria de Francisco lo impulsó a enfrentar ese miedo. Junto a María Luz, madre del tenista, viajó a Londres para acompañar al actual número uno argentino en una semana inolvidable.

“Es la primera vez que mi papá toma un vuelo y puede verme jugar fuera de Argentina”, reveló Cerúndolo, todavía emocionado, durante la ceremonia de premiación.

La imagen de ambos fundidos en un abrazo tras el último punto se transformó en una de las postales más conmovedoras del torneo. Mientras Francisco celebraba el mayor logro de su carrera profesional, su padre lo alentaba desde la tribuna.

Además de compartir su emoción familiar, el flamante campeón aprovechó el momento para destacar el trabajo que realizan los tenistas argentinos para competir en la elite mundial.

“Argentina es un país fantástico. No tenemos los recursos que tienen otros países e igual competimos al máximo nivel. Estoy muy orgulloso”, afirmó luego de levantar el trofeo en Londres.

En su camino hacia el trofeo, Fran derrotó a Aleksandar Kovacevic, Jenson Brooksby, Arthur Fery, Brandon Nakashima y Tommy Paul, todos sobre una superficie históricamente compleja para los tenistas sudamericanos.

Trofeo a casa (primer argentino en coronarse en Queen’s), muy buenos puntos para el ranking (desde mañana ingresará al Top 20) y una notable dosis de confianza para afrontar el Abierto de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada ATP.