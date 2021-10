Una sala llena terminó ‘Bajo Terapia’ en Roca

Un estudio sobrio, algo vacío para la mirada de algunos pero algo "modernista" para otros, y en escena tres parejas en conflicto. Así inicia Bajo Terapia, la obra dirigida por Tato Cayón que se presentó el viernes en Fundación Cultural Patagonia (FCP) a sala llena.

"Lo que pasó anoche fue increíble, el público de pie con ese aplauso tan genuino. Un gesto tan hermoso de agradecimiento, que nos llena el corazón y nos alienta a seguir adelante", comentó el director, tras la ovación recibida.

La obra representa lo mejor de los conflictos de pareja, todo transcurre en un sesión intensa dirigida a distancia por una terapeuta. El sonido de una corneta marca la continuidad de cada momento, cuyos tópicos son delimitados por las ácidas actividades y consignas que dejó escrita la psicóloga en notas.

Cada sobre que se abre propone nuevos interrogantes, haciendo que se transforme la sesión de 90 minutos de duración es un deleite para el espectador. Son los propios personajes con sus luces y sombras los que hacen sacar más de una sonrisa, de la cual solo es palpable su sonido a causa del barbijo.

Foto FCP

La función comenzó a las 21 con el auditorio de FCP (Rivadavia 2263) repleto de espectadores que al finalizar aplaudieron largo y tendido, para regocijo del elenco. La obra, que combina el drama con elementos de humor, no dejó indiferente a nadie en la sala.

El festejo fue doble, no solamente por ser la segunda vez que se presentaron en la ciudad, sino por reafirmar la presencia los artistas en los escenarios. "No nos olvides que venimos de un año y medio largo con las salas cerradas y no teniendo al público, algo que quienes nos dedicamos teatro necesitamos", enfatizó Cayón.

La versión local de Bajo Terapia fue estrenada hace poco más de una semana en el marco del 9° Festival Nacional de Teatro que organiza FCP y el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA). En esa oportunidad también las butacas, con la correspondiente distancia protocolar, estuvieron colmadas.

"Es un elenco muy diverso, con mucho talento pero sobre todo muy amoroso y respetuoso con mi trabajo. Siempre muy predispuesto". Tato Cayón, director de Bajo Terapia

Lis Barrueto, Guillermo Álvarez, Macarena Laciar, Luciano Batalla, Romina de Blas, Ricardo Peinado, son los artistas que dan vida a este relato. Algunos de ellos son integrantes del staff artístico de la fundación y otros ex alumnos de actuación de IUPA.

P- ¿Cómo fueron los ensayos en este contexto?

R- La empezamos a ensayar a principio de marzo de este año, nosotros teníamos un ritmo de dos veces por semana. Luego vino el corte de mitad de año en donde nos quedamos medios desconcertados porque no sabíamos lo que iba pasar. Aún así le pusimos el pecho y buscamos la manera para no cortar, hacíamos ensayos virtuales y en alguna ocasión nos reuníamos en el patio de algún compañero o compañera. Fue un trabajo bastante arduo ensayar en estas condiciones pandémicas.

Foto FCP

La versión original de Bajo Terapia debutó en 2015 en el Metropolitan de Buenos Aires. De inmediato y gracias a su éxito tuvo adaptaciones en España, Brasil, México, Perú, Chile, Estados Unidos, entre otros.

Cayón con su mirada de asiduo espectador y la impronta de quien hace teatro, se prometió algún día dirigirla. Fue así que en 2019 intentó hacer su anhelo realidad y contactó a Matías Del Federico, dramaturgo y autor de la pieza.

Por aquel entonces, los derechos en la región se encontraban en manos de una compañía de Neuquén. Eso no le imposibilitó a Cayón seguir insistiendo y fue así que a finales del año pasado con una concesión finalizada pasó a sus manos.

Desde FCP se tiene previsto un cronograma de presentaciones para las próximas semanas. Villa Regina, Cinco Saltos, Cipoletti y Choele Choel, son algunos de los destinos elegidos para que el elenco llene las salas norpatagónicas con su magia. Además no se descartan más fechas en Roca, debido al éxito de las dos primeras funciones.