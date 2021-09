“Bajo terapia”: ¿y dónde está la psicóloga?

Tres parejas citadas para una sesión de terapia muy particular. Fotos: FCP

Tres parejas asisten a una sesión de terapia que saben será especial, pero, ¿qué tan especial? Varias cosas llaman su atención: el lugar, porque no es el habitual; la presencia de las otras parejas a la misma hora y en el mismo lugar; y Antonio, la psicóloga, porque no está.



“Bajo terapia”, la premiada obra escrita por Matías Del Federico, vuelve a escena, esta vez, a través del elenco de teatro de Fundación Cultural Patagonia bajo la dirección de Tato Cayón. Será este viernes, a las 21, en el Auditorio de FCP (ver aparte).



Sobre el origen de esta obra, fue presentada por su autor en el concurso CONTAR 1-primera feria teatral de Buenos Aires organizada por AADET (Asociación de empresarios teatrales), AAA (Asociación Argentina de Actores) y Argentores con el propósito de estimular la presencia de obras de autores nacionales en el circuito comercial. El texto ganó el concurso y su puesta en escena se estrenó en enero de 2015 en el teatro Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires.



Desde entonces, “Bajo terapia” fue versionada por diversos elencos argentinos y en el exterior en países como España, Brasil, México, Estados Unidos, Noruega, Croacia e Italia, entre otros países de Latinoamérica y Europa. Ahora es el turno del elenco roquense, que ya estrenó formalmente la semana pasada en el marco del 9° Festival nacional de Teatro y ahora lo hace de manera comercial.



“Bajo terapia” es, tal como el propio autor dice en su página web, una obra llena de conflictos inesperados, con el humor como herramienta principal y en donde nada es lo que parece. ¿Qué le interesó a Tato Cayón de esta obra tan representada? “Hace mucho que quiero hacer esta obra. A mí me atrajo porque no da respiro y está muy bien escrita, tiene una dinámica sin fisuras en su dramaturgia”, cuenta en una entrevista con Río Negro. “Es una obra considerada larga porque tiene 47 páginas y dura casi una hora y media. Pero al estar tan bien escrita el tiempo se pasa y no te das cuenta y esto quiere decir que hay algo que está muy bien hecho”.



Tato, quien es director del Elenco de Teatro de FCP, tuvo la oportunidad de ver una de las primeras puestas en escena de “Bajo terapia” y cuenta: “Como director, desde el momento en que la vi, en Buenos Aires, lo que más me llamó la atención fue la empatía que se genera con el público y lo que me hizo dar cuenta que era algo que yo no en algún querría hacer es el giro que tiene en un momento la obra y cómo termina. En un momento sucede ese giro inesperado y un final sorprendente. Nadie se espera ese final de obra”.



Ante la ausencia de la psicóloga son los sobre la mesa los que accionan esta particular sesión. “Dentro de ellos hay para cada uno de los seis protagonistas un tema que deben desarrollar”, revela Cayón. “Cuestiones muy vinculadas a las parejas, cómo se conocieron, los hijos, las cuestiones sexuales… Y siempre desde un abordaje humorístico y con un nivel muy alto de empatía con el público. Son temas muy reconocidos en los vínculos de pareja”.



La escenografía es bastante similar a la puesta original porque, como sostiene Cayón, la obra no admite que haya muchos cambios. “Si uno quisiera hacer un cambio de entorno lo obra cobraría otro sentido. Tiene un por qué estar en ese lugar y tiene mucho que ver con el final de la obra. Por algo está marcado que sea de esa manera y en ese espacio y no en un living, por ejemplo”.

Ficha técnica

Producción: Elenco de Teatro de FCP.

Actúan: Lis Barrueto, Guillermo Alvarez, Macarena Laciar, Luciano Batalla, Romina de Blas, Ricardo Peinado.

Vestuario: Claudio Clozza.

Iluminación: Walter Marcelo.

Sonido: Daniel Vertúa.

Escenografía: Dario di Meglio.

Asistente de dirección: Lilen Quintin.

Dramaturgia: Matías del Federico.

Dirección general y puesta en escena: Tato Cayón.

Función: este viernes, a las 21, en el Auditorio FCP (Rivadavia 2263, Roca).

Entradas: $400 generales y $300 jubilados.