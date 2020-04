Unos 300 comercios se inscribieron para hacer delivery en Bariloche

Unos 120 comerciantes se inscribieron en el municipio a fin de poder retomar sus actividades bajo la modalidad de delivery este martes. Junto con los de ayer, suman 290 locales que podrán reabrir en Bariloche aunque no de manera presencial.

Desde el municipio, indicaron que prevalece el rubro textil aunque también se anotaron chocolateros y heladeros (con stock ya que las fábricas deben permanecer cerradas), algunas jugueterías, locales de venta de alimentos para perros y regalería.

“El procedimiento es simple ya que solo deben completar un formulario. El responsable debe especificar el nombre del rubro, el número de habilitación comercial, la patente del vehículo que hará el delivery y los datos de las personas que van a trabajar”, explicó el jefe de Gabinete, Marcos Barberis.

Indicó también que como habrá muchos vehículos circulando con esta nueva modalidad, los comerciantes deberán imprimir dos cartones del comprobante de inscripción “Uno deberá exhibirse en el local y otro en el parabrisas del auto. Además, en caso de detectarse que funcionan fuera del horario estipulado, el negocio se clausura y no se levantará la medida hasta el final de la cuarentena”, aclaró Barberis.

Foto: Alfredo Leiva

El presidente de la Cámara de Comercio de Bariloche, Eduardo Caspani, consideró que “aun habilitándose algunos rubros para la venta no presencial, el tiempo de adaptación a una norma como esa no es inmediato. Hay un impacto de no tener abierto el negocio”.

Camila Fumagalli, del cotillón Fiestas y más, se inscribió en el registro el mismo domingo cuando se anunciaron las medidas pero aun no recibe una respuesta. “Tengo habilitado el local para cotillón pero claramente es un rubro amplio. Tengo artística, papelería, librería, disfraces, juguetes, pastelería y chocolatería. El mismo municipio me habilitó”, describió la comerciante.

Reconoció que “jamás voy a vender lo que vendería abriendo la puerta de mi local pero al menos, de esta forma, vas generando una caja. No me parece complicado el manejo porque nos movemos muchos a través de las redes sociales y soy creativa”.

La mujer recalcó que tiene dos empleadas y un local de 130 metros cuadrados en pleno centro. “Me parece perfecta la cuarentena; lo que falta aceitar son opciones. Nosotros ya armamos un sistema de venta ante la posibilidad de que se abra el delivery. Tenemos un protocolo pero cada día que no podemos vender para nosotros cuenta”, planteó.