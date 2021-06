Unter analiza el regreso de la presencialidad en las escuelas de Río Negro

Las clases presenciales retornan mañana martes en gran parte de la provincia de Río Negro mientras que el gremio Unter inició esta mañana el análisis sobre los efectos que podría tener la medida anunciada la semana pasada por la gobernadora Arabela Carreras en medio de la segunda ola de la pandemia.

En Roca mañana vuelven a las aulas el nivel inicial y primario, mientras que el secundario deberá esperar un tiempo más. Esto se debe a la determinación del gobierno provincial, que generó malestar en el gremio docente que cuestionó la decisión y ahora evalúa los pasos a seguir.

Desde Unter se sorprendieron con la habilitación en el departamento General Roca, porque entienden que se mantiene en alerta epidemiológica. Y a esta hora los secretarios generales de las 18 seccionales evalúan el anuncio efectuado la semana pasada.

La secretaria adjunta del gremio, Silvana Inostroza, explicó la posición de Unter ante el retorno de las clases en Roca. “Nosotros como gremio no recibimos la información oficial y tampoco nos consultaron para tomar la decisión de la vuelta a la presencialidad. Como sindicato tenemos el reflejo real de lo que está pasando dentro de las escuelas y como están los casos en cada una de las ciudades y no fuimos convocados y convocadas y por lo tanto no pudimos opinar. Tampoco nos enteramos de manera oficial de la vuelta de la presencialidad. Existe una resolución que decía que hasta el 25 de junio seguirían las medidas y este anuncio es a partir del 22, no se entiende bien y es confuso”, explicó

Estas definiciones se deben tomar escuchando todas las voces y no es lo que se está dando en este momento”. Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta Unter

Sobre el posicionamiento del sindicato docente admitió: “Nuestra postura es la que venimos manteniendo siempre, entendemos que se debe analizar la situación epidemiológica en particular de cada una de las localidades, más allá de la cantidad de casos que han sido muchos y la disponibilidad de camas UTI en cada hospital, porque sabemos que tenemos un sistema de salud colapsado y nosotros venimos trabajando con el eje del cuidado de la salud y la vida”.

También destacó la rigurosidad en los controles que se llevan adelante. “Hemos sido muy rigurosos en la aplicación del protocolo en todos los establecimientos. Por eso también que dentro de las instituciones educativas no hubo tantos contagios como en otros lugares. Entendemos que lo que se da alrededor de las escuelas es lo que genera transmisión del virus por eso pedíamos la restricción”.

En tanto, el grupo de Padres Organizados de Río Negro se manifestó a favor de la vuelta a la presencialidad y al mismo tiempo cuestionó al gobierno provincial por tomar la decisión de abrir o cerrar las escuelas basándose en “condicionamientos políticos, en lugar de hacerlo bajo fundamento científico con respecto a los índices de contagios”, expresaron en un comunicado.

Apertura del cine y pedidos de los comerciantes

El sector comercial de Roca recibió una buena noticia. Sobre fines de la semana pasada fueron habilitados las salas de cines y teatros para poder funcionar.

Tras conocerse la medida a nivel nacional, que habilita el retorno de las actividades de los teatros y salas de cine de todo el país, en la ciudad la sala está habilitada nuevamente con capacidad reducida (30%).

Esta determinación significó un impacto importante en la economía de estos rubros comerciales que se vieron afectados desde el inicio de la pandemia, debido a las restricciones impuestas.

Por otro lado, el resto de las medidas se mantienen en el sector comercial. Se pudo saber que en los próximos días se elevará un pedido al gobierno provincial para que los locales bailables puedan llevar adelante cenas con show. Otro de los requerimientos sería una mayor capacidad, por encima del 30% de aforo permitido, al sector gastronómico, cervecerías, heladerías, boliches, cine y teatros.

Durante la semana pasada un sector de los comerciantes pidieron un subsidio al municipio para los propietarios de locales nocturnos y cine. También reclamaron medidas al gobierno provincial para sostener la actividad durante la pandemia.