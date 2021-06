Unter: «Cipolletti no está en condiciones de volver a la presencialidad»

En medio del anuncio por la vuelta a las clases presenciales en el Alto Valle, el gremio docente Unter Cipolletti, mostró su descontento con el gobierno provincial por el retraso en la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus. Aseguraron que no están las condiciones dadas en la localidad para el retorno a las aulas.

Aseguraron que la situación sanitaria "no auspicia tranquilidad" en la comunidad educativa porque la mayoría de los docentes no recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el covid. Además indicaron que se anoticiaron del regreso a las aulas por redes sociales. "Oficialmente todavía no tenemos nada", indicó Andrea Aguirre, secretaria de Unter en Cipolletti.



La docente aseguró que no están las condiciones dadas para el retorno a las aulas, "mucho menos" en la zona por la grave crisis sanitaria en la región, especialmente en Cipolletti que es la ciudad con más casos activos en Río Negro.



La principal preocupación entre la comunidad educativa es la aplicación de al segunda dosis, especialmente quienes recibieron la vacuna Sinopharm.

"Quienes recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm hace más de tres meses, no tienen certeza aún de cuándo recibirán la segunda. Según la Sociedad Argentina de Infectología, y acorde a los estudios realizados, la segunda dosis debe ser aplicada entre los 21 y 28 días posteriores a la primera dosis para obtener la eficacia e inmunidad deseados", resaltó.



Aguirre adelantó que se elevó una nota a la gobernadora Arabela Carrerras para manifestarle la preocupación de los docentes por la falta de vacunas y el anuncio del retorno a los colegios. .

"Estos funcionarios lo que único que hacen es jugar con las salud de los estudiantes, docentes y no docentes. No hay ninguna garantía de disponibilidad de camas ante una emergencia" La docente adelantó que en los centros de salud público y privado que recorrieron en las últimas horas se mostraron muy preocupados ante el aviso del retorno a las aulas.

Aguirre consideró que esta decisión del gobierno "es demagógica". "Envían a estudiantes a la presencialidad con el mayor porcentaje de contagios en la localidad, con temperaturas bajas extrema. [No se podrá garantizar la ventilación cruzada de ambientes. Que los funcionarios asistan una jornada escolar en estas condiciones antes de emitir resoluciones de escritorio que distan mucho de la realidad escolar".