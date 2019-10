Unter Cipolletti pidió la renuncia de funcionarios locales

El gremio docente Unter emitió un extenso comunicado tras los hechos que se registraron en la escuela 262 del barrio Arévalo, la semana pasada. Remarcaron que los menores de 16 años están exentos de culpa, cualquiera haya sido su accionar. Además, criticaron el accionar de los funcionarios que representan al Consejo de Educación. A raíz de esto, exigieron la renuncia de los coordinadores Luis Ríos y Roberto Pihuala.

Días atrás, una familia expuso que su hijo había sido “víctima de abuso” en un baño de la escuela, en pleno recreo. Por este hecho, un grupo de padres decidió presentarse en el colegio y plantearles su preocupación al grupo docente. A lo largo de la semana se registraron numerosos hechos de violencia por los que solicitar la presencia policial y suspender las clases en todos los turnos.

A raíz de todo lo sucedido, el gremio se expidió a través de un escrito. Remarcaron que “el régimen penal para niños, niñas y adolescentes establece que las personas que tengan menos de 16 años de edad no son punibles, cualquiera sea el hecho que se les impute. Esto quiere decir que no pueden ser sometidos a juicio penal ni se les puede aplicar una pena. Por eso no se puede hablar de delitos cometidos por o entre niños, niñas y adolescentes”. Además de esto, indicaron que se debe evitar la revictimización de los niños que estén involucrados.

“Debemos aclarar que el Ministerio de Educación no ha elaborado un protocolo de actuación ante situaciones complejas que sucedan en las escuelas. Esto es, un claro y preciso procedimiento de actuación docente. Solo existe una guía de orientación federal que sugieren modos de actuar pero, en muchas situaciones, no determinan pasos a seguir o instituciones estatales a las cuales recurrir para que aborden problemáticas que exceden lo pedagógico”, detallaron.

Durante el comunicado también se refirieron a los hechos de violencia que se registraron durante la semana pasada y repudiaron la actitud tomada por algunos actores hacia los docentes que se desempeñan en la escuela 262.

“Es inaceptable que un funcionario de educación, como Luis Ríos y Roberto Pihuala, avalen y se congracien ante las amenazas de muerte a los docentes. En plena reunión con algunas familias solo han desinformado, mentido y se encargan de profundizar la incertidumbre y desconcierto de la comunidad educativa”, remarcaron.

Con respecto a esto, indicaron que e accionar de estos funcionarios “es de gravedad institucional” por lo que exigieron “la renuncia inmediata” del coordinador zonal y local.