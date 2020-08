Unter: "Las escuelas no son espacios adecuados para alojar personas"

El gremio Unter Seccional Bariloche manifestó su preocupación y rechazo por “la decisión del gobierno provincial y municipal de ocupar escuelas para alojar enfermos de Covid-19”.

La secretaria general del sindicato docente, Patricia Lande, aseguró que el alerta surgió la semana pasada cuando a varias directoras les pidieron que retiraran sus cosas de los colegios porque los espacios serían ocupados para pacientes con coronavirus.

“Si bien sabemos que las escuelas están a disposición siempre que hay alguna catástrofe o crisis, en este contexto, no son espacios adecuados. En una ciudad como Bariloche, hay cientos de hoteles vacíos con más confort y mejores condiciones”, señaló la dirigente gremial.

Lande recalcó que “una escuela no es un lugar adecuado para alojar personas enfermas”. “Las escuelas no tienen duchas, no hay baños en cantidad para alojar personas. Si no hubiera otro lugar, seríamos los primeros en dejar las instalaciones porque es situación delicada. Pero en la escuela de los kilómetros, por ejemplo, la mitad del edificio no funciona. Hay históricos problemas con la caldera”, planteó.

En principio, las autoridades se refirieron solo a dos escuelas de Bariloche pero según la dirigente de Unter Bariloche, serían más. “Dijeron que era para tenerlas preparadas por las dudas. Más allá de que las escuelas deberían estar preparadas para el regreso a clases, hoy en los colegios se entregan módulos alimentarios y las familias organizan movidas solidarias”, dijo.