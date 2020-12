Manu Urcera retuvo el título en la clase 3 del Turismo Nacional en El Villicum. Gentileza.

El Turismo Nacional es una de las categorías preferidas de los pilotos de la región, pero son pocos los que tuvieron el privilegio de lograr un título y es inédito un bicampeonato como el que logró José M. Urcera en la clase 3 ayer en el autódromo El Villicum, en San Juan, al que volverá el domingo para participar del cierre del certamen de TC.

El año anterior Manu llegó a su primer título en su corta pero ascendente campaña a nivel nacional siendo un firme candidato desde casi el comienzo del certamen. En el segundo, si bien peleó adelante desde la primera fecha, llegó al cierre a unos cuantos puntos del líder y gran favorito JuliánSantero.

Urcera, quien en la doble fecha anterior se quejó porque el reglamento perjudicaba a su marca y hasta aseguró que no tenía ganas de estar en el cierre del certamen, junto con su equipo Larrauri Racing redobló esfuerzos y llegaron a la definición por todo.

Como piloto de palabra, Urcera cumplió con lo que aseguró en la previa, cuando aseguró que “voy a dejar todo para retener el título”. Estuvo preciso, lo que sumado a las penurias de Santero, le permitió no sólo achicar los 17 puntos que le llevaba el líder y después de la penúltima fecha ya había recuperado el primer lugar en el certamen.

El resto es historia conocida, porque Manu en la octava y última fecha manejó la situación, no solo porque hizo valer la pole de la clasificación, sino que ganó la serie más rápida. En la final, se manejó con seguridad y no arriesgó nada, por más que es de esos pilotos que no le gusta perder a nada. Después del bicampeonato llegó el merecido festejo.

Comentó que “el título del año último será imborrable porque fue el primero. El segundo tiene lo suyo, no éramos los favoritos, Santero estaba en un gran momento. El Larrauri Racing hizo un trabajo enorme y pudimos revertir la situación”.

Urcera mostró un gran nivel en el cierre del certamen y retuvo su título. Gentileza.

Acerca del mano a mano con Santero, comento que “se dio que los dos empezamos muy bien, ganando una prueba cada uno antes de la pandemia de Coronavirus. Y en el regreso pasó lo mismo, aunque a la definición llegamos ocho pilotos con posibilidades ser campeones”.