Uthgra se cansó de esperar y anuncia cortes de rutas en Bariloche

El dirigente gremial Ovidio Zúñiga anunció el corte de rutas nacionales en Bariloche si no llega la ayuda a los temporarios. Foto: Alfredo Leiva

El gremio de los gastronómicos, Uthgra, volvió a manifestarse hoy en Bariloche ante la falta de respuesta por las ayudas para trabajadores temporarios del turismo y anunció que si para el miércoles no hay soluciones, cortarán los accesos a la ciudad.

La protesta de los gastronómicos reunió esta mañana a decenas de trabajadores temporarios que siguen sin percibir ninguna ayuda del Estado en el contexto de la crisis desatada por la cuarentena. Esta vez, no hubo quema de neumáticos como en la manifestación del viernes.

Hoy los manifestantes fueron a la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación donde la dirigencia de Uthgra entregó un petitorio al responsable del área, Alejandro Sorarires. Luego se dirigieron al Centro Cívico para realizar una asamblea en la que se definió poner un plazo de espera.

Allí Ovidio Zúñiga, asesor del gremio y extitular, tomó la palabra y anunció que si el miércoles 8 de julio, a las 14, no hay respuestas concretas para los temporarios, se cortarán las rutas nacionales 40 (en el acceso norte y sur de Bariloche) y 23, en Dina Huapi.

Los manifestantes piden a Nación una ayuda para los trabajadores temporarios. Foto: Alfredo Leiva

"No me preocupa que cortar la ruta sea un delito federal, cagar de hambre a la gente es mucho más grave, es una injusticia que no se puede discutir", dijo eufórico Zúñiga, parado arriba de un banco de la plaza, con un micrófono en mano, ante más de medio centenar de manifestantes.

El dirigente cuestionó la cuarentena prolongada que a su entender "está enfermando más que el virus" y "lleva a la gente a situaciones de empobrecimiento".

Los trabajadores gastronómicos temporarios siguen sin recibir una ayuda del Estado. Foto: Alfredo Leiva

También pidió por los trabajadores efectivos del turismo debido a la incertidumbre actual por las ayudas al cambiar de fase la ciudad y ser contemplada entre las localidades con distanciamiento social.

Zúñiga dijo a RÍO NEGRO que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió la Resolución 536 mediante la cual reconoce el otorgamiento de una ayuda de 10.000 pesos a pagar en los meses de julio y agosto para los temporarios de actividades del turismo invernal. Según el dirigente, esa medida deja afuera a unos 1.000 gastronómicos y de todos modos hasta el momento nadie cobró la ayuda.

Uthgra había presentado a Nación un listado de 2.376 temporarios de su sector que integran 314 empresas hoteleras y gastronómicas, sin embargo, según Zúñiga, el Gobierno provincial validó el listado de los temporarios solo de 83 empresas. Allí radica la diferencia de eventuales beneficiarios del sector.

Zúñiga dijo que la gobernadora Arabela Carreras "se apuró" en anunciar esta resolución de Trabajo que deja muchos trabajadores afuera de la ayuda.

El caso de los temporarios es complejo y están en "gris" de la legislación porque tienen reserva de puesto y mantienen un vínculo contractual con las empresas sin percibir ingresos.

Ahora su situación cambia porque el 1 de julio formalmente debe comenzar la temporada y tienen garantizados 45 días laborales con sus correspondientes remuneraciones. Sin embargo, no hay certeza de cómo se operará y si las empresas tienen la exigencia de pagar sus sueldos.