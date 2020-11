Vacuna Pfizer contra el covid: un voluntario habla de la fiebre y la esperanza

Marcelo Leiciaga contó en detalle lo que sintió como voluntario de la vacuna Pfizer, de la que hoy se anunció un 90 de efectividad. Tiene 47 años y lleva 22 años como bombero voluntario. Él es uno de los 15.000 argentinos seleccionados para probar la nueva vacuna experimental contra el Covid-19, que la farmacéutica desarrolla con BioNTech SE.

“La segunda dosis me la colocaron hace casi dos meses y los únicos síntomas que tuve, en las 48 horas posteriores a que me inyectaran, fueron unas líneas de fiebre, lo mismo que pasa con cualquier otra vacuna. Lo que sí tuve fue mucho dolor en el brazo, en la zona de la inyección, pero con unos analgésicos en pocas horas se me fueron. Al principio me había aislado por precaución pero después cuando se me fueron los síntomas y con el aval de los médicos, regresé a las tareas cotidianas.”

Pfizer es, además, la farmacéutica que afirmó que su vacuna contra el coronavirus es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

Esta eficacia a la hora de proteger a los pacientes frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda y última dosis de la vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense y la empresa alemana de biotecnología en un comunicado conjunto sobre la fase 3.

Pfizer y BioNTech son los primeros en publicar el resultado del análisis intermedio de la fase tres, pero según la OMS, existen otros nueve proyectos de vacuna en el mundo que se hallan en la misma etapa.

Poner el cuerpo



El pasado 18 de agosto, Marcelo recibió la primera dosis y 21 días después la segunda.

“Fuera de aquellas dolencias no presenteé mayores inconvenientes. Siempre hice la vida normal dentro del ámbito de la cuarentena, cumplí con todos los cuidados y prevenciones que ha ido estableciendo el gobierno, tanto en mi trabajo como dentro del grupo familiar. Sigo monitoreado como el primer día por el cuerpo médico (en el Hospital Militar) y dentro de unos días me someteré a estudios y análisis para conocer los anticuerpos que generé, porque hasta donde tengo conocimiento esta vacuna Pfizer está muy avanzada” le comentó a Río Negro el voluntario.

“En algo sí coincido con el gobierno y es que no tenemos que mirar a marcas ni patentes; simplemente tenemos que ver cuál es el laboratorio que tenga la vacuna primero porque eso va a hacer un golazo”, se entusiasma.

Lo que dijo la farmacéutica, a través de su presidente, Albert Bourla es que los primeros resultados de la fase 3 “proveen las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna de prevenir” esta enfermedad. Hemos dado un paso importante y estamos más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo” esta vacuna, tan necesaria para contribuir a acabar con esta crisis sanitaria mundial”, añadió.

Basándose en proyecciones, ambas empresas afirmaron que prevén suministrar 50 millones de dosis en el mundo en 2020 y hasta 1.300 millones en 2021.

Los temores



Marcelo explicó a “Río Negro” que “los voluntarios que fuimos seleccionados para esta vacuna estamos reunidos dentro de un grupo de WhatsApp, para saber cómo evolucionan. La mayoría tuvo unas líneas de fiebre nada más, desconozco lo sucedido con la otra parte de voluntarios que fueron seleccionados para otras vacunas.”

“Al principio tenía un poquito de temor por mi familia, porque tengo a mi esposa y tres hijos pero afortunadamente ninguno tuvo problemas”, contó Marcelo.Y agregó: “ahora tengo que esperar. En estos días, los médicos del hospital Militar se van a comunicar conmigo para realizarme todos los estudios para ver qué valores de anticuerpo generó la vacuna en mi cuerpo” .