Vale Cotelo, una pionera regional que rompió barreras

Sin lugar a dudas Valeria Cotelo es la gran pionera del fútbol femenino del Alto Valle. Dos décadas atrás, cuando la profesionalización parecía una utopía, la roquense rompió barreras.

Fue invitada a pruebas con la selección, mostró su nivel y de ahí en adelante forjó su carrera. Jugó dos Copas del Mundo (Estados Unidos 2003 y China 2007), ganó 12 títulos con Boca (entre 2004 y 2010 ) y actualmente es la coordinadora del fútbol femenino del Deportivo Roca.

“A diferencia de cuando yo jugaba hoy el panorama es muy alentador para nosotras. Ahora está acompañado de un cambio cultural y de mentalidad que ayuda mucho a que la actividad crezca”, aseguró Cotelo.

La ex defensora albiceleste asumió como coordinadora en el Naranja el 1 de septiembre del año pasado y analizó el presente de la disciplina en la región.

Cotelo jugó dos mundiales con la selección.

“Ahora lo más importante es que las clubes nos acompañen en serio. Es vital porque eso hace a la actividad más formal. El fútbol femenino existe desde siempre, el problema era que quedábamos afuera de las instituciones, invisibilizadas”, indicó.

Cotelo aseguró que, si bien el crecimiento puede ser lento, quedó sorprendida por la cantidad de chicas que se sumaron al Depo desde que tienen su lugar.

“Hasta la pandemia veníamos súper bien. Abrimos el proyecto de formativas y la aceptación fue muy buena. Este año arrancamos con 16 chicas y a mediados de marzo el club ya tenía a 80 jugadoras entre todas las categorías. Superó nuestras expectativas y espero que después de esto volvamos a ser muchas de nuevo”, contó.

Con respecto a lo que significa para ella, como ex jugadora, la posibilidad de celebrar éste día, expresó: “es una historia rescatada, me incluyo que ni yo la conocía, y demuestra que nosotras jugamos desde siempre. Es clave que las jóvenes sepan la historia, que vean que no fue fácil y lo importante que es luchar para que las próximas generaciones tengan mejores condiciones”.

Talento de exportación para conquistar Europa

Las nuevas oportunidades, el buen rendimiento de la selección en el Mundial de Francia el año pasado y el crecimiento del nivel en el país, llamó la atención de varios clubes europeos.

La incertidumbre de lo que pueda suceder a nivel nacional y la posibilidad de jugar en ligas de mayor nivel empujó a muchas emigrar en busca de crecimiento. En el actual mercado de pases, ya son ocho argentinas las que ficharon para algún equipo del Viejo Continente y que se sumarán a las doce que se desempeñaban allí. ¿El lugar preferido? España. De todas formas, uno de los traspasos más resonantes se dio el miércoles pasado cuando Juventus anunció la contratación de la volante de 18 años, Dalila Ippolito.

Además, Mariana Larroquette, delantera del seleccionado argentino, anunció que será la primera argentina en la Liga de Noruega, una de las más importantes del mundo. El resto militará en las tres divisiones de España, que alberga a la mayoría de las futbolistas nacionales que militan en el exterior.