Valentino Rossi no participará de la décima fecha del Mundial de MotoGP por tener Coronavirus. Gentileza.

El astro italiano Valentino Rossi no disputará el domingo en el Gran Premio de Aragón, la décima fecha del Mundial de MotoGP que se disputará en el circuito Motorland, al ser aislado después de detectársele Coronavirus, confirmó el propio piloto y el equiopo oficial Yamaha.

“Me desperté y no me sentía bien. Mis huesos estaban marcados y tenía un poco de fiebre, llamé enseguida al médico que me examinó dos veces" contóRossi, en su comunicado.

“El resultado de la prueba rápida de PCR fue negativo, al igual que a la que me sometí hace dos días. Pero el segundo, del que me enviaron la notificación esta tarde, fue lamentablemente con la confirmaciòn de mi contagio”, confirmó Rossi acerca de su condición de salud, al comprobarse que presenta un cuadro de Coronavirus.

“Estoy tan decepcionado de tener que perderme la prueba en Aragón. Me gustaría ser optimista y tener confianza, pero espero que la segunda ronda en Aragón sea un ‘no go’ para mí … Estoy triste y enojado porque hice todo lo posible para respetar el protocolo y aunque la prueba que tuve el martes fue negativa, me aislé desde mi llegada de le Mans”.

Valentino Rossi se perderá el nuevo capítulo del MotoGP. Gentileza.

Agregó que “de todos motos, no puedo hacer nada para cambiar la situación. Seguiré los consejos médicos y solo espero estar bien pronto”, expresó el astro italiano, quien deberá ausentarse del Gran Premio en el circuito español de Motorland.