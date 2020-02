Verano Cultural: El rock clásico en la batuta de la Orquesta de la Provincia de Río Negro

Los melancólicos, los vintage y los amantes de los clásicos roqueros tienen una cita de lujo para este sábado en el flamante Complejo Cultural Cipolletti.

Es que las actividades del Verano Cultural 2020 vienen con una sorpresa y varios invitados.

Se trata de una de las muchas funciones que habrá en la ciudad, en conjunto con la Fundación Cultural Patagonia (FCP), y esta vez de la mano de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro, que presentará su “homenaje al Rock Inglés (de los años 60 y 70), en conjunto con el Grupo de Rock de FCP. La cita es a las 21.

Una extensa lista de canciones seleccionadas con puntilloso detenimiento, de entre los éxitos de los 60 y 70. (Foto gentileza Centro de Producción de FCP)

Las bandas tribuneras son furor y están muy de moda, pero presenciar -en vivo- canciones como “Smoke on the water”, de los míticos Deep Purple, “Start me up” de los Stones, “Money” de los innovadores Pink Floyd, o inclusive hits ochentosos como “The carpet crawlers” de Genesis, o “Love of my life” y “Bohemian Rhapsody” de Queen, interpretados por más de 60 músicos de orquesta, es algo que evidentemente no tiene comparación.

Además, el concierto contará con Pablo Aristimuño, Fabricio Buret, Jonathan Ceballes, Alejandro Sandoval y Alfonsina Magariños como cantantes invitados, lo que sumará valor al evento.

Según explicó el maestro Fabrizio Danei, la idea surgió para que “la gente vea y escuche otra cosa, que el público que escucha música clásica conozca de rock, y el que escucha rock pueda acceder a la clásica”, y adelantó que está trabajando en “la idea de hacer un repertorio variado para todos los públicos, con clásica, folclore, música nacional y de rock”, también de la mano de la orquesta que dirige.

Los que vengan van a vivir una experiencia emocionante, todo les sonará conocido, y se van a asombrar de los arreglos”, aseguró el maestro Fabrizio Danei

Este hombre, que llevará la batuta del rock en inglés más relevante de la historia sostuvo que la propuesta es muy buena y aseguró que los temas seleccionados fueron "fundamentales, porque fueron iniciadores de este movimiento, y elegimos esos temas porque se adaptan perfectamente al sonido de la orquesta, y son muy conocidos por la gente”, aclaró.

Esta actividad se da en medio de innumerables que se vienen realizando durante todos los fines de semana de febrero con el Verano CUltural, por parte de la nueva gestión de la secretaría de Cultura, que se agrandó y subió de rango.

Una extensa lista de canciones seleccionadas con puntilloso detenimiento por su popularidad y por el impacto que tuvieron en aquellos momentos en que la cultura musical estaba en un punto de inflexión, y en un incipiente auge.

Muchas de ellas cuentan con infinidad de versiones, interpretadas por muchísimos artistas y que dejaron huella en el cine y en la vida de tantos que, justamente, son nostálgicos y no deberían perderse esta chance de revivir aquellos años.

El valor de las entradas generales es de 300 pesos, y de 150 para jubilados y estudiantes, y se pueden adquirir en el Complejo Cultural hoy y mañana de 9 a 23, y el mismo sábado desde las 16.