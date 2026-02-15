Carnaval en El Cóndor: feria, murga, peña y concurso de máscaras en el fin de semana largo
La Feria de Artesanos será el epicentro de tres jornadas con música en vivo, murga, peña y un concurso de máscaras abierto a vecinos y turistas.
El fin de semana largo de Carnaval se vive a puro ritmo en el balneario El Cóndor, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de una agenda cargada de música, color y tradición. Las actividades se concentran en la Feria de Artesanos y cuentan con propuestas para toda la familia.
Organizado por la Agrupación de Artesanos Independientes de El Cóndor, la Junta Vecinal del balneario, la Fundación Civil Corsos del Balneario El Cóndor y con la colaboración de la Municipalidad de Viedma, el cronograma se extenderá durante dos jornadas.
Domingo: música en vivo y murga
Desde las 18 se podrá recorrer la tradicional Feria de Artesanos y el paseo de carros gastronómicos.
A partir de las 20 comenzarán los espectáculos:
- A las 20: TK-emos Cumbia
- Desde las 21: desfile de la murga Kabury
- Finalmente a partir de las 22: Roli Pérez, con un repertorio de folklore y música popular, acompañado por Fer Eulogio y Guille Crespo
La propuesta combina ritmos tropicales, murga y folklore en una noche pensada para disfrutar en familia frente al mar.
Lunes: peña carnavalera y concurso de máscaras
El lunes el festejo continuará en la Feria de Artesanos con una peña carnavalera. Además, se realizará un concurso de máscaras, invitando a vecinos y visitantes a crear su propio diseño y participar.
El jurado evaluará:
- Originalidad y creatividad
- Impacto visual
- Temática
- Diseño
- Materiales utilizados
La jornada cerrará desde las 20 con música y baile al ritmo de Magi Heiland.
Con entrada libre y actividades para todas las edades, el balneario suma una alternativa más para quienes eligieron la costa rionegrina en el fin de semana extralargo.
