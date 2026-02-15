Carnaval en El Cóndor: feria, murga, peña y concurso de máscaras en el fin de semana largo

El Cóndor celebra el Carnaval con peña, música en vivo y desfile de murga frente al mar. Foto: Marcelo Ochoa.

El fin de semana largo de Carnaval se vive a puro ritmo en el balneario El Cóndor, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de una agenda cargada de música, color y tradición. Las actividades se concentran en la Feria de Artesanos y cuentan con propuestas para toda la familia.

Organizado por la Agrupación de Artesanos Independientes de El Cóndor, la Junta Vecinal del balneario, la Fundación Civil Corsos del Balneario El Cóndor y con la colaboración de la Municipalidad de Viedma, el cronograma se extenderá durante dos jornadas.

Domingo: música en vivo y murga

Desde las 18 se podrá recorrer la tradicional Feria de Artesanos y el paseo de carros gastronómicos.

A partir de las 20 comenzarán los espectáculos:

A las 20: TK-emos Cumbia

Desde las 21: desfile de la murga Kabury

Finalmente a partir de las 22: Roli Pérez, con un repertorio de folklore y música popular, acompañado por Fer Eulogio y Guille Crespo

La propuesta combina ritmos tropicales, murga y folklore en una noche pensada para disfrutar en familia frente al mar.

Lunes: peña carnavalera y concurso de máscaras

El lunes el festejo continuará en la Feria de Artesanos con una peña carnavalera. Además, se realizará un concurso de máscaras, invitando a vecinos y visitantes a crear su propio diseño y participar.

El jurado evaluará:

Originalidad y creatividad

Impacto visual

Temática

Diseño

Materiales utilizados

La jornada cerrará desde las 20 con música y baile al ritmo de Magi Heiland.

Con entrada libre y actividades para todas las edades, el balneario suma una alternativa más para quienes eligieron la costa rionegrina en el fin de semana extralargo.