Hostel y camping en La Lobería: una alternativa de alojamiento en la costa atlántica para disfrutar el carnaval

Playa de La Lobería durante la bajamar, mostrando los piletones y el entorno natural. Foto: Marcelo Ochoa.

Para el fin de semana largo de carnaval, La Lobería aparece como una opción para quienes buscan hospedarse cerca del mar, en un entorno natural y con servicios básicos para pasar varios días. A 60 kilómetros de Viedma, el balneario combina playas, piletones naturales y propuestas de alojamiento pensadas para distintos tipos de viajeros.

Allí funciona Acantilado del Lobo, un predio ubicado sobre los acantilados de la Ruta Provincial 1 que ofrece hospedaje en modalidad hostel y camping. El espacio está concesionado por Paulo Heisler, con el acompañamiento de su familia y el voluntariado de la ONG Fundación Te Doy una Mano.

En el sector de hostel, el alojamiento está organizado en modalidad compartida. Las habitaciones cuentan con camas individuales, baño compartido y acceso a una cocina-comedor equipada de uso común, con vista al entorno natural característico de la costa rionegrina.

Servicio de proveeduría del predio, con bebidas y artículos básicos para los visitantes. Foto: gentileza.

El camping dispone de un sector amplio con fogones individuales que cuentan con luz y toma de corriente. Todo el predio posee buena iluminación nocturna, piletas para lavado de manos, vajilla y ropa, y conexión WiFi con dos señales que cubren tanto el hostel como el área de carpas. Además, hay servicio de proveeduría con bebidas, agua mineral, galletitas y desayuno.

Entre los servicios diferenciales, el lugar ofrece acceso a tres miradores naturales sobre los acantilados, utilizados por los visitantes para recorrer y observar el paisaje.

Un destino elegido por locales y extranjeros

Según detallaron desde la concesión, el perfil de turistas que llega es variado: «Un 30% proviene de la provincia de Buenos Aires —principalmente de Cañuelas y Pilar—, otro 30% corresponde a visitantes de países como España, Italia, Estados Unidos, Uruguay y Alemania, mientras que el 40% restante son residentes de la comarca y localidades cercanas como Pedro Luro».

En temporada estival funciona un cablecarril (carrito) para el descenso y ascenso a la playa. Foto: Marcelo Ochoa.

La Lobería es conocida por sus piletones naturales formados por la acción del mar, que se descubren durante la bajamar. En verano, el balneario cuenta con servicio de guardavidas, restaurante, baños públicos, kiosco y estacionamiento.

A solo 3 kilómetros del pueblo se encuentra el Área Natural Protegida Punta Bermeja, desde cuyos miradores se puede observar una de las mayores colonias de lobos marinos de un pelo de Sudamérica, además de toninas overas, delfines, orcas y, en ocasiones, ballenas francas.

La Lobería en todo su esplendor: arena, mar y horizonte infinito. Foto: Marcelo Ochoa.

A poca distancia del balneario, caminando aproximadamente un kilómetro por la playa, se accede a un sector conocido como «El Anfiteatro», un recinto natural al que algunos testimonios y teorías locales le atribuyen características particulares vinculadas al bienestar.

Tarifas para el fin de semana largo de Carnaval

Camping

Adultos: $15.000 por día

Carpa (pago único): $10.000

Niños hasta 12 años: sin cargo

Hostel

Habitación individual: $35.000

Promoción especial por el mes de San Valentín para parejas: $50.000

Rocas y olas se combinan creando un paisaje único en la costa de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

Para quienes buscan una alternativa distinta durante el carnaval, La Lobería suma esta propuesta que combina alojamiento, servicios y entorno natural en plena costa atlántica rionegrina.