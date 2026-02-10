Hostel y camping en La Lobería: una alternativa de alojamiento en la costa atlántica para disfrutar el carnaval
Una propuesta diferente para el carnaval: dormir sobre acantilados, disfrutar de piletones naturales y recorrer Punta Bermeja.
Para el fin de semana largo de carnaval, La Lobería aparece como una opción para quienes buscan hospedarse cerca del mar, en un entorno natural y con servicios básicos para pasar varios días. A 60 kilómetros de Viedma, el balneario combina playas, piletones naturales y propuestas de alojamiento pensadas para distintos tipos de viajeros.
Allí funciona Acantilado del Lobo, un predio ubicado sobre los acantilados de la Ruta Provincial 1 que ofrece hospedaje en modalidad hostel y camping. El espacio está concesionado por Paulo Heisler, con el acompañamiento de su familia y el voluntariado de la ONG Fundación Te Doy una Mano.
En el sector de hostel, el alojamiento está organizado en modalidad compartida. Las habitaciones cuentan con camas individuales, baño compartido y acceso a una cocina-comedor equipada de uso común, con vista al entorno natural característico de la costa rionegrina.
El camping dispone de un sector amplio con fogones individuales que cuentan con luz y toma de corriente. Todo el predio posee buena iluminación nocturna, piletas para lavado de manos, vajilla y ropa, y conexión WiFi con dos señales que cubren tanto el hostel como el área de carpas. Además, hay servicio de proveeduría con bebidas, agua mineral, galletitas y desayuno.
Entre los servicios diferenciales, el lugar ofrece acceso a tres miradores naturales sobre los acantilados, utilizados por los visitantes para recorrer y observar el paisaje.
Un destino elegido por locales y extranjeros
Según detallaron desde la concesión, el perfil de turistas que llega es variado: «Un 30% proviene de la provincia de Buenos Aires —principalmente de Cañuelas y Pilar—, otro 30% corresponde a visitantes de países como España, Italia, Estados Unidos, Uruguay y Alemania, mientras que el 40% restante son residentes de la comarca y localidades cercanas como Pedro Luro».
La Lobería es conocida por sus piletones naturales formados por la acción del mar, que se descubren durante la bajamar. En verano, el balneario cuenta con servicio de guardavidas, restaurante, baños públicos, kiosco y estacionamiento.
A solo 3 kilómetros del pueblo se encuentra el Área Natural Protegida Punta Bermeja, desde cuyos miradores se puede observar una de las mayores colonias de lobos marinos de un pelo de Sudamérica, además de toninas overas, delfines, orcas y, en ocasiones, ballenas francas.
A poca distancia del balneario, caminando aproximadamente un kilómetro por la playa, se accede a un sector conocido como «El Anfiteatro», un recinto natural al que algunos testimonios y teorías locales le atribuyen características particulares vinculadas al bienestar.
Tarifas para el fin de semana largo de Carnaval
Camping
- Adultos: $15.000 por día
- Carpa (pago único): $10.000
- Niños hasta 12 años: sin cargo
Hostel
- Habitación individual: $35.000
- Promoción especial por el mes de San Valentín para parejas: $50.000
Para quienes buscan una alternativa distinta durante el carnaval, La Lobería suma esta propuesta que combina alojamiento, servicios y entorno natural en plena costa atlántica rionegrina.
