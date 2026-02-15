Carnaval en Las Grutas: agenda completa de actividades para este domingo y lunes del fin de semana largo

Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este viven el Carnaval. Foto: Marcelo Ochoa.

El fin de semana largo ya se vive a pleno en la costa del Golfo San Matías y las actividades de Carnaval entran en sus jornadas centrales. Desde el fin de semana y hasta el martes, Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este ofrecen espectáculos musicales, comparsas y propuestas tradicionales con entrada libre y gratuita.

Desde el área de Turismo informaron que el Golfo San Matías registra un 100% de ocupación durante este fin de semana largo de Carnaval, tanto en Las Grutas como en San Antonio Oeste y el Puerto del Este. Por este motivo, recomendaron no viajar sin contar con reserva previa confirmada.

El presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio, Rodolfo Hidalgo, recordó además que todas las actividades organizadas en el ejido son abiertas al público

Las Grutas: domingo y lunes con shows en la Tercera Bajada

El escenario principal ubicado en la Tercera Bajada concentra la grilla artística más convocante del balneario.

Domingo

Comparsa Ashe

Alta Dosis

La Retro Maníacos

Cierre a cargo de Los Dragones (01:00)

Lunes

Pez Diablo

Pulso Sur

Sandoband

Cierre con Sensura

Las presentaciones combinan distintos géneros musicales y apuntan a sostener el clima festivo hasta la madrugada, con el mar como telón de fondo.

San Antonio Este: domingo solidario y noche de espectáculos

En el Puerto del Este, la actividad se desarrollará especialmente durante el domingo, con propuestas que integran gastronomía y música.

12:30 | Letras Corpóreas: Gran Paella Solidaria organizada por el Rotary Club.

21:00 | Anfiteatro del Puerto: espectáculos en vivo, karaoke, venta de pollo al disco y feria de artesanos.

El espacio se consolida como punto de encuentro para vecinos y turistas que eligen una alternativa más íntima pero igualmente festiva dentro del ejido.