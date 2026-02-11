El cine en Cipolletti brilla bajo las estrellas, mirá la grilla de películas que se proyectarán

El verano llegó también a Cipolletti y el cine sale a la calle. El proyector irá girando por distintos puntos de la ciudad para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar del séptimo arte y de títulos clásicos al aire libre.

“La proyección esta acompañada también de food trucks y de un carrito de pochoclos. La idea es que la gente vaya con su reposera, con su manta, se lleve su picnic, y que disfrute del espacio público”, contó a Diario RÍO NEGRO Mariana Prgich, directora de Cultura de Cipolletti.

El cine bajo las estrellas es una experiencia cultural y social que combina la proyección de películas con el disfrute de las plazas y lugares en común. “El espacio público nos permite reencontrarnos y que el vecino salga de su casa. Tenemos todo el año para que la gente vaya y se meta en el teatro o vaya a ver un concierto en un espacio cerrado. El verano nos permite hacer actividades al aire libre y el espacio público facilita que toda la población del barrio que se junte a hacer algo en común”, dijo Mariana Prgich.

Y sumó: “Cipolletti tiene unos espacios públicos, unas plazas, muy hermosas y hay que aprovecharlas. También, lo que sucede cuando sacás la actividad a la calle, es que el que no se enteró, se entera. Cuando vos salís a la calle, de alguna forma llegás al vecino”.

La primera película – de una serie de cuatro – iba a proyectarse el domingo 8 de febrero pero por el temporal se suspendió. El cronograma de proyecciones sigue así:

-viernes 13/02: 21.30 hrs. en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro y 25 de mayo) que se proyectará “Nothing Hill”.

-viernes 20/02: 21.30 hrs. en el Distrito Vecinal Noreste que se proyectará “Volver al Futuro”.

-viernes 27/02: 21.30 hrs. en Parque Norte que se proyectará “Monsters Inc.1”

Hasta el fin de semana del 28 de febrero el municipio propone disfrutar de un verano con grandes propuestas y actividades culturales.

La agenda se desarrollará en: Parque Norte, Distrito Vecinal Noreste, Isla Jordán, y zona Centro. Se puede consultar la grilla completa a través de las redes sociales de la Municipalidad y de la Dirección General de Cultura.