Fiesta de la Marea en San Antonio Oeste: a qué hora toca Nene Malo y qué actividades quedan este finde

La XIV edición de la Fiesta Provincial de la Marea continúa este fin de semana en San Antonio Oeste. Foto: Marcelo Ochoa.

El fin de semana continúa con propuestas para disfrutar frente al mar en la XIV edición de la Fiesta Provincial de la Marea, que se desarrolla en la ciudad de San Antonio Oeste, a orillas del Golfo San Matías.

La celebración, que tiene como escenario principal el balneario Los Tamariscos, reúne música en vivo, deportes de playa, actividades recreativas y propuestas gastronómicas para vecinos y turistas que visitan la región durante estos últimos días del verano.

Sábado con deportes, cultura y show central

Este sábado la actividad comenzó desde temprano en la playa con propuestas deportivas y recreativas pensadas para todas las edades. Durante la jornada se desarrollan torneos y actividades abiertas al público.

Por la noche, el escenario principal volverá a encenderse con espectáculos musicales y presentaciones artísticas locales.

Grilla artística del sábado

20:30 – Escuela de Danzas Alcalá

– Escuela de Danzas Alcalá 20:55 – Hernán Cuevas

– Hernán Cuevas 21:20 – Agrupación Saco Viejo

– Agrupación Saco Viejo 21:55 – Máximo Gutierre

– Máximo Gutierre 22:20 – Mariela Migone

– Mariela Migone 22:55 – Tiana Chávez

– Tiana Chávez 23:40 – Alta Dosis

– Alta Dosis 00:30 – Show central de Nene Malo

El dúo será el encargado de cerrar la noche con un espectáculo cargado de ritmo frente al mar.

Domingo con actividad especial por el Día de la Mujer

Las propuestas continuarán el domingo con una actividad especial vinculada al Día Internacional de la Mujer.

Domingo 8 de marzo

10:00 – Caminata conmemorativa por el Día de la Mujer (con inscripción previa).

La XIV Fiesta Provincial de la Marea tiene entrada libre y gratuita, por lo que se espera una importante concurrencia de vecinos de toda la región.