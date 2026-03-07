Fiesta de la Marea en San Antonio Oeste: a qué hora toca Nene Malo y qué actividades quedan este finde
El show del dúo Nene Malo será el cierre musical del sábado en la Fiesta Provincial de la Marea. Además, habrá deportes de playa, espectáculos artísticos y actividades recreativas durante todo el fin de semana en San Antonio Oeste.
El fin de semana continúa con propuestas para disfrutar frente al mar en la XIV edición de la Fiesta Provincial de la Marea, que se desarrolla en la ciudad de San Antonio Oeste, a orillas del Golfo San Matías.
La celebración, que tiene como escenario principal el balneario Los Tamariscos, reúne música en vivo, deportes de playa, actividades recreativas y propuestas gastronómicas para vecinos y turistas que visitan la región durante estos últimos días del verano.
Sábado con deportes, cultura y show central
Este sábado la actividad comenzó desde temprano en la playa con propuestas deportivas y recreativas pensadas para todas las edades. Durante la jornada se desarrollan torneos y actividades abiertas al público.
Por la noche, el escenario principal volverá a encenderse con espectáculos musicales y presentaciones artísticas locales.
Grilla artística del sábado
- 20:30 – Escuela de Danzas Alcalá
- 20:55 – Hernán Cuevas
- 21:20 – Agrupación Saco Viejo
- 21:55 – Máximo Gutierre
- 22:20 – Mariela Migone
- 22:55 – Tiana Chávez
- 23:40 – Alta Dosis
- 00:30 – Show central de Nene Malo
El dúo será el encargado de cerrar la noche con un espectáculo cargado de ritmo frente al mar.
Domingo con actividad especial por el Día de la Mujer
Las propuestas continuarán el domingo con una actividad especial vinculada al Día Internacional de la Mujer.
Domingo 8 de marzo
- 10:00 – Caminata conmemorativa por el Día de la Mujer (con inscripción previa).
La XIV Fiesta Provincial de la Marea tiene entrada libre y gratuita, por lo que se espera una importante concurrencia de vecinos de toda la región.
