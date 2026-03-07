Las Grutas será sede del primer seminario nacional de profesores de buceo: llegarán referentes de todo el país

Del 20 al 24 de marzo, Las Grutas, será escenario del Primer Seminario Argentino de Profesores Nacionales de Buceo, un encuentro que reunirá a referentes de la actividad subacuática del país bajo el lema «El agua nos une».

Juan García Belver, referente de las actividades acuáticas en la región y radicado en Viedma desde 1973, forma parte del Consejo Nacional de Profesores Nacionales de Buceo de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas y explicó cómo surgió la propuesta de realizar el seminario.

El impulsor de la iniciativa es Juan García Belver, referente histórico de las actividades acuáticas en la región y radicado en Viedma. Entre otros antecedentes, fue fundador de la Escuela Náutica Provincial y actualmente integra el Consejo Nacional de Profesores Nacionales de Buceo.

Belver explicó que la idea del seminario surgió a partir del regreso a la docencia durante 2025, tras un período alejado de la actividad. En ese contexto se creó la Escuela OrCAS (Organización Comunitaria de Actividades Subacuáticas), que funciona en el Club Náutico La Ribera de Viedma.

«Durante 2025 dictamos un curso de Buceo de Primera Estrella —la primera categoría del buceo deportivo recreativo— con el acompañamiento del Náutico La Ribera, el Club Sol de Mayo y la Universidad Nacional de Río Negro«, explicó.

A partir del intercambio dentro del Consejo Nacional de Profesores, señaló que surgió la necesidad de generar un espacio de reflexión sobre el crecimiento de la actividad subacuática en el país.

«Tomamos conciencia de que las actividades subacuáticas en Argentina han tomado un ritmo intenso y con múltiples facetas que demandan actualización y análisis permanente», indicó.

Río Negro y el potencial del Golfo San Matías

Belver también destacó el potencial natural de la provincia para el desarrollo del buceo.

«Río Negro cuenta en el Golfo San Matías con un potencial excepcional en cuanto a escenarios aptos para el buceo, con una riqueza ictícola y paisajística diferencial», señaló.

Además, remarcó que, «es, además, el escenario más próximo, con aguas transparentes, a todos los argentinos no patagónicos».

Un espacio de análisis y encuentro

El seminario reunirá a profesores de distintas partes de Argentina y se centrará en el análisis de los desafíos y oportunidades del buceo deportivo y recreativo.

Según explicó Belver, el encuentro incluirá ponencias, debates y acuerdos sobre los múltiples temas que involucran la actividad en el país, con el objetivo de generar aportes que contribuyan a su desarrollo.

«Somos conscientes de que somos una parte dentro del esquema del desarrollo del buceo y que nuestra misión es encontrar caminos para que nuestro aporte se integre con el de los demás actores», explicó.

El objetivo final, sostuvo, es fortalecer la capacitación, promover el uso responsable de los escenarios naturales y garantizar la seguridad de los buzos.

Además de las actividades académicas, el encuentro tendrá espacios de camaradería y experiencias en el mar. «Habrá también un ámbito más lúdico, con intercambio de anécdotas, gastronomía e inmersiones en nuestro parque submarino», adelantó.

Un primer paso para fortalecer la actividad

En esta primera edición el seminario estará destinado exclusivamente a los Profesores Nacionales de Buceo, que constituyen un grupo reducido dentro del país pero con una extensa trayectoria en la formación de buzos y en la conducción de escuelas afiliadas a la FAAS.

La intención, según adelantó Belver, es repetir la experiencia en los próximos años e incorporar progresivamente a otros niveles de formación, como instructores y monitores.

«Los PNB atesoran una parte importante de la historia del desarrollo del buceo en el país y constituyen un capital esencial para un proceso de planificación integrado», señaló.

Posicionar nuevamente a Río Negro

Para el referente, el encuentro también busca recuperar el protagonismo histórico de la provincia en el desarrollo de las actividades subacuáticas.

«Partimos de la base de que nuestro extenso litoral y escenarios potenciales tienen una magnitud enorme. Todo lo que se haga para optimizar su aprovechamiento responsable debe ser bienvenido», afirmó.

En ese sentido, concluyó que el objetivo es volver a posicionar a Río Negro dentro de la actividad sistemática, tanto en lo deportivo como en lo institucional.