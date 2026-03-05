Fiesta de la Marea en San Antonio Oeste: quién canta y qué actividades deportivas habrá este fin de semana
La tradicional celebración reunirá actividades para toda la familia en el balneario Los Tamariscos. Habrá torneos deportivos, propuestas recreativas y espectáculos musicales.
Este fin de semana, San Antonio Oeste volverá a mirar al mar para celebrar una nueva edición de la XIV Fiesta Provincial de la Marea, un evento que combina espectáculos musicales, actividades deportivas y propuestas recreativas para toda la familia frente a la costa del Golfo San Matías.
La celebración se desarrollará en el balneario Los Tamariscos, donde vecinos y turistas podrán disfrutar durante dos jornadas de una amplia agenda que incluirá shows en vivo, paseo gastronómico, feria de artesanos y productores, además de múltiples actividades deportivas y recreativas.
Uno de los momentos más significativos de la fiesta será la tradicional Bendición de las Aguas, una ceremonia que cada año convoca a la comunidad en un encuentro de fe y tradición ligado a la identidad marítima de la localidad.
La programación también contempla competencias y actividades deportivas en la playa, con torneos de newcom, beach vóley, fútbol tenis y otras propuestas pensadas para todas las edades.
El cierre musical del sábado tendrá ritmo y energía con la presentación del dúo Nene Malo, que animará la noche con su show frente al mar.
Viernes 6 de marzo
La primera noche comenzará a las 21 con el siguiente cronograma:
- 21: Murga «Guarda que Vengo».
- 21:25: Ballet Amigos por la Danza.
- 21:50: Gael Gutierre.
- 22:25: Gualicho Ballet.
- 22:50: Agrupación Martín Fierro.
- 23:15: Chamameceros del Sur.
- 00:20: La Hoja.
Sábado 7 de marzo
La segunda jornada dará inicio a las 20:30 y tendrá como cierre un show central:
- 20:30: Escuela de Danzas Alcalá.
- 20:55: Hernán Cuevas.
- 21:20: Agrupación Saco Viejo.
- 21:55: Máximo Gutierre.
- 22:20: Mariela Migone.
- 22:55: Tiana Chávez.
- 23:40: Alta Dosis.
- 00:30: Nene Malo.
Agenda de actividades
Viernes 6 de marzo – Playa Los Tamariscos
- 15:00 – Última fecha del circuito local de newcom.
- 17:00 – Boxeo recreativo.
Sábado 7 de marzo – Playa Los Tamariscos
- 10:00 – Torneo abierto de newcom (categorías +40 femenino libre y +50 mixto).
- 14:00 – Beach vóley (Sub 16 y categoría libre).
- 14:00 – Torneo de penales (categoría libre y +16).
- 14:00 – Actividades recreativas para toda la familia: fútbol tenis, tejos, running, entre otras.
- 15:00 – Navegación de bautismo en botes Pampero.
- Noche – Show en vivo de Nene Malo.
Domingo 8 de marzo
- 10:00 – Caminata por el Día de la Mujer (con inscripción previa).
Desde la organización destacaron que la fiesta busca poner en valor el vínculo histórico entre la comunidad y el mar, además de promover el turismo y la participación de vecinos y visitantes.
La XIV Fiesta Provincial de la Marea tendrá entrada libre y gratuita. El lema de esta edición resume el espíritu del encuentro: «El mar nos une«.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar