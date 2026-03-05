Fiesta de la Marea en San Antonio Oeste: quién canta y qué actividades deportivas habrá este fin de semana

Este fin de semana, San Antonio Oeste volverá a mirar al mar para celebrar una nueva edición de la XIV Fiesta Provincial de la Marea, un evento que combina espectáculos musicales, actividades deportivas y propuestas recreativas para toda la familia frente a la costa del Golfo San Matías.

La celebración se desarrollará en el balneario Los Tamariscos, donde vecinos y turistas podrán disfrutar durante dos jornadas de una amplia agenda que incluirá shows en vivo, paseo gastronómico, feria de artesanos y productores, además de múltiples actividades deportivas y recreativas.

Uno de los momentos más significativos de la fiesta será la tradicional Bendición de las Aguas, una ceremonia que cada año convoca a la comunidad en un encuentro de fe y tradición ligado a la identidad marítima de la localidad.

La programación también contempla competencias y actividades deportivas en la playa, con torneos de newcom, beach vóley, fútbol tenis y otras propuestas pensadas para todas las edades.

El cierre musical del sábado tendrá ritmo y energía con la presentación del dúo Nene Malo, que animará la noche con su show frente al mar.

Viernes 6 de marzo

La primera noche comenzará a las 21 con el siguiente cronograma:

21: Murga «Guarda que Vengo».

21:25: Ballet Amigos por la Danza.

21:50: Gael Gutierre.

22:25: Gualicho Ballet.

22:50: Agrupación Martín Fierro.

23:15: Chamameceros del Sur.

00:20: La Hoja.

Sábado 7 de marzo

La segunda jornada dará inicio a las 20:30 y tendrá como cierre un show central:

20:30: Escuela de Danzas Alcalá.

20:55: Hernán Cuevas.

21:20: Agrupación Saco Viejo.

21:55: Máximo Gutierre.

22:20: Mariela Migone.

22:55: Tiana Chávez.

23:40: Alta Dosis.

00:30: Nene Malo.

Agenda de actividades

Viernes 6 de marzo – Playa Los Tamariscos

15:00 – Última fecha del circuito local de newcom.

– Última fecha del circuito local de newcom. 17:00 – Boxeo recreativo.

Sábado 7 de marzo – Playa Los Tamariscos

10:00 – Torneo abierto de newcom (categorías +40 femenino libre y +50 mixto).

– Torneo abierto de newcom (categorías +40 femenino libre y +50 mixto). 14:00 – Beach vóley (Sub 16 y categoría libre).

– Beach vóley (Sub 16 y categoría libre). 14:00 – Torneo de penales (categoría libre y +16).

– Torneo de penales (categoría libre y +16). 14:00 – Actividades recreativas para toda la familia: fútbol tenis, tejos, running, entre otras.

– Actividades recreativas para toda la familia: fútbol tenis, tejos, running, entre otras. 15:00 – Navegación de bautismo en botes Pampero.

– Navegación de bautismo en botes Pampero. Noche – Show en vivo de Nene Malo.

Domingo 8 de marzo

10:00 – Caminata por el Día de la Mujer (con inscripción previa).

Desde la organización destacaron que la fiesta busca poner en valor el vínculo histórico entre la comunidad y el mar, además de promover el turismo y la participación de vecinos y visitantes.

La XIV Fiesta Provincial de la Marea tendrá entrada libre y gratuita. El lema de esta edición resume el espíritu del encuentro: «El mar nos une«.