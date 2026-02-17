Silencio en pantalla: el método que puede cambiar tu día

Mariana lo vivió en primera persona. Hace cuatro años empezó a sentir que estaba sobrepasada, sobrecargada. Tenía problemas para dormir. También de memoria. Y un día se animó: decidió poner el celular en modo avión. “Lo hice muy conscientemente”, cuenta, “intenté identificar lo que me pasaba en el cuerpo. Fue un descanso súper profundo”.

Durante esos tres días que duró el experimento sintió tanto placer, que necesitó contarlo, promoverlo. Fue ahí que diseñó el Reseteo Digital, una práctica consciente que propone revisar el uso cotidiano de la tecnología sin desconectarse por completo, pero con el objetivo de construir hábitos que prioricen el bienestar y los vínculos.

“La idea no es sufrir”, aclara, “sino equilibrar el uso de la vida online y offline y desarrollar la capacidad de desconectar de la tecnología, poder vivir con y sin tecnología”.

Mariana Savid Saravia es psicopedagoga, especialista en neuroeducación, en ciudadanía digital, en mediación y convivencia escolar. Y también desde hace años recorre el país promoviendo el Reseteo Digital. Dicta talleres, da charlas y acompaña a familias agotadas por la hiperconexión.

Mariana es consciente que ésta decisión no es fácil, sobre todo en un mundo donde la hiperconectividad se convirtió en la norma: según la Global Digital 2024, en Argentina dedicamos en promedio seis horas diarias al uso del celular. En adolescentes esta cifra asciende a siete. Por eso, hay que proponer un cambio de perspectiva, hacer una pausa tecnológica para recuperar el equilibrio, dice.

Su propuesta no busca rechazar la tecnología, sino reordenar el vínculo con ella. No intenta demonizarla, ya que forma parte de nuestro mundo, sino “recuperar el equilibrio que perdimos cuando permitimos que las pantallas ocuparan cada resquicio de nuestra atención”.

Savid identifica señales y síntomas que son cada vez más frecuentes en nuestros días y que indican la necesidad urgente de revisar nuestra relación con la tecnología. Algunas, incluso ya las tenemos naturalizadas: problemas de sueño persistente y fatiga ocular, dolores de cabeza o molestias posturales, dificultad para concentrarse, fallas en la memoria a corto plazo, aumento de la ansiedad, sensación de agotamiento mental incluso después de dormir y pérdida de interés por actividades offline. También la sobrecarga sensorial, las interrupciones constantes y el FOMO, el miedo a quedarse afuera.

Para llevar adelante el Reseteo Digital no es necesario ni un retiro de lujo, ni terapias costosas, hay que tener la decisión y las ganas de experimentarlo. A diferencia del conocido “détox digital”, que suele promover pausas difíciles de sostener, la especialista plantea un enfoque de largo plazo: crear hábitos permanentes que fomenten el autocontrol, fortalezcan la inteligencia emocional y prevengan problemas de salud derivados de la sobreexposición digital.

“El Reseteo Digital es una práctica continua y sostenida. No tiene que ser total, puede ser parcial”, explica la psicopedagoga, “la clave para un Reseteo Digital exitoso es integrar pausas tecnológicas en la rutina diaria que puedan marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida”. Y aclara: “El Reseteo es continuo y sostenido, porque detrás de las redes sociales y aplicaciones hay millones de pesos y dólares puestos para estar atrapados. Por eso, hay que hacerlo cada tanto para volver a ese equilibrio que no se logra con desconexiones masivas e insostenibles, sino con microreseteos diarios y una renegociación constante de los límites”.

Mariana Savid Saravia sugiere algunas estrategias para llevar adelante el Reseteo Digital: siempre, dice, es mejor hacerlo en compañía para mantener la motivación. Incluso, compartir el reto con familiares, amigos, pareja, ayuda a sostener esa desconexión. También dice que es clave establecer horarios y definir momentos específicos en los que el celular pueda quedar en segundo plano. Por ejemplo: durante las comidas, antes de dormir, o en paseos. También es conveniente evitar chequear mensajes al despertar y crear un cierre simbólico al finalizar la jornada laboral.

También tener reglas claras es clave para que el Reseteo Digital funcione. Por ejemplo, activar el modo avión en ciertos momentos o tener zonas libres de pantalla en nuestras casas puede ser un buen comienzo. También desactivar notificaciones permite evitar las interrupciones constantes a las que ya estamos acostumbrados.

Sugiere, además explorar alternativas fuera de la pantalla. Por ejemplo, descubrir la lectura, caminar sin celular, compartir una comida y conversaciones. Son pequeñas acciones que generan gran impacto. “Ralentizar lo que hacemos permite recuperar la capacidad de estar presentes”, analiza.

Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que desconectarse puede generar ansiedad. Por eso, la especialista remarca que durante el Reseteo es importante hablar, identificar qué nos pasa, cómo nos sentimos, proyectar y planificar qué medidas tomar para recuperar el control de la tecnología, “para que sea una herramienta de uso y no que la herramienta nos use a nosotros. Tener, en definitiva, más conciencia a la hora de usarla”.

Hacer una pausa de la hiperconexión con el celular es una decisión personal, un acto casi heroico subjetivo, pero que tiene un impacto en los vínculos, en las relaciones, en las interacciones. “En un mundo donde estar online es casi una obligación”, cierra, “elegir cuándo y cómo conectarnos sigue siendo nuestro derecho”.