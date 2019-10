Vergara, capitán de Cipolletti: "Perder de esta forma nos dolió"

El capitán se fracturó y estará, al menos, tres semanas fuera de las canchas. Hoy, además, se confirmaría el desgarro de Tormann. (Foto: Juan Thomes)

Además de la dura caída ante Olimpo, Cipolletti se trajo otra mala noticia de Bahía Blanca. Pablo Vergara se fracturó uno de los dedos de su pie izquierdo y estará, al menos, tres partidos afuera.

El otro tocado es Maximiliano Tormann, que debió ser sustituido en el primer tiempo ante el aurinegro. A falta de los estudios que confirmen la gravedad, el defensor habría sufrido un desgarro en el posterior derecho que también lo marginaría por más de 20 días.

El capitán se lamentó su mala fortuna que le dará un descanso obligado. “Jugué casi todo el segundo tiempo con el dedo quebrado. Estoy bajoneado por tener que estar fuera de las canchas, voy a apoyar desde donde me toque”, aseguró.

“Espero que el equipo se pueda rearmar y seguir metido en la pelea. Está todo muy parejo, el primero tiene dos puntos más que nosotros, si ganamos un partido nos ponemos de nuevo arriba”, agregó.

Respecto a la derrota 4 a 1 contra Olimpo, el volante hizo hincapié en los errores colectivos y la jerarquía rival.

Fueron un par de desatenciones grupales, habíamos arrancado bien. De golpe nos hicieron dos goles muy rápidos, nos costó reponernos y volver a meternos en el partido”, analizó.

“Sabemos lo que es Olimpo, tiene jugadores de experiencia. Así y todo tratamos de hacer nuestro planteo. Es una cancha difícil”, añadió.

Vergara también apuntó sobre el juez del encuentro José Díaz. “El árbitro nos metió en el arco , cobró faltas inexistentes, no fue parejo. Cuando me pisaron en la jugada que me lesioné ni siquiera sacó amarilla, eso da impotencia. Nosotros cometimos errores, lo aceptamos, pero son cosas que van sumando para que se haga cuesta arriba”, criticó.

Cipo adelantará su partido de Confluencia y hoy a las 21 recibirá a San Sebastián. Por el Federal será local de Huracán Las Heras el sábado desde las 20.

Respecto a su nueva posición, más cerrado que en el torneo de pasado, el capitán expresó: “Estoy cómodo, tengo que dar una mano más en el medio, arranco de más atrás, pero me gusta”.

El Albinegro tendrá el desafío de recuperarse de la goleada en Bahía y sin una de sus piezas más importantes.