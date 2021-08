Viaje a la Vaca Muerta profunda: Cómo es el pozo remoto que realiza Phoenix

A mitad de camino entre Rincón de los Sauces y Buta Ranquil, allí donde no llegan ni las picadas en buen estado y el volcán Tromen se apodera del horizonte, la empresa Phoenix Global Resources (PGR) comenzó a perforar un sueño: el de extender las fronteras de Vaca Muerta hacia el norte neuquino.

El área se llama Corralera Noreste, un bloque exploratorio en donde la operadora comenzó este martes la perforación del primer pozo con destino a la roca madre, un pozo netamente exploratorio que, de dar buenos resultados podría catapultar a la zona petrolera de Rincón de los Sauces del actual declino, hacia una nueva era con los no convencionales.

Este campo es en palabras del CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto, “un animal diferente que hay que domar”, y eso no solo se evidencia en la absoluta lejanía del bloque a redes como las de electricidad y agua, sino también bajo la tierra, en dónde las capas de basalto son tan duras y densas que obligaron a la empresa a realizar los primeros 36 metros del pozo con un equipo minero.

Este avance en el pozo más remoto de toda la Vaca Muerta neuquina, se da de la mano de una operadora que llega a formación no convencional con un plantel de conocidos profesionales pero con el sueño de escribir las nuevas páginas en la historia del shale argentino.

El “señor Vaca Muerta”, por su vasto conocimiento en la formación, regresa a los campos productivos no solo para encarar el desafío de probar el pozo más alejado de la zona caliente de Vaca Muerta y la posibilidad de desarrollar otro hub, en Rincón de los Sauces, en paralelo al de Añelo.

La gran apuesta de la operadora es el bloque Mata Mora, donde realizarán dos pads este año.

Bizzotto también llega de la mano de una nueva firma con la que busca romper el cascarón de las grandes corporaciones para ser más innovador, pero a la vez, con un enorme respaldo financiero detrás ya que el socio que posee el 90% de las acciones de PGR es la firma suiza Mercuria.

“En menos de un año desde que me sumé, armamos el plantel con gente con una gran experiencia porque están desde el inicio de Vaca Muerta, abrimos una oficina en Neuquén que ya nos quedó chica, conseguimos las concesiones y estamos empezando con la perforación”, describió Bizzotto, para graficar que “las cosas se puede hacer bien y rápido”.

El pozo CoNE.x-1 no es un pozo común. Se trata de un pozo netamente de estudio que cuenta para ello con una cañería más gruesa de lo habitual que comienza en superficie con un casing de 13 pulgadas, y suma una cañería de contingencia. El pozo descenderá en forma vertical hasta los 2837 metros y desde allí emprenderá una rama lateral corta de 2000 metros.

El dato 45 días tomará la perforación del pozo de Corralera Noreste ya que se trata de una perforación especial de estudio.

El pozo tendrá 29 etapas de fractura y se estima que solo en su perforación tomará 45 días y será similar en esencia al pozo que se realizará una vez terminado en el bloque vecino, Corralera Sur, aunque en ese caso la particularidad será que descenderá unos 700 metros más, hasta los 3700 metros.

“Un pozo normal cuesta unos 6 millones de dólares y se perforan en 16 a 20 días, pero en estos dos pozos vamos a invertir 32 millones de dólares porque realmente son pozos de estudio”, remarcó Bizzotto. Mientras que el COO de la firma, Cristian Espina, destacó que “la mayor parte de los proveedores son de la zona y lo mejor es que es por su calidad porque hicimos licitaciones”.

El área fuerte de PGR no es Corraleras Noreste, sino Mata Mora, un bloque ubicado dentro de la zona caliente de Vaca Muerta en donde la firma realizará este año dos pads de tres pozos y que según detalló Bizzotto “en cinco años puede estar en un plateau de producción de 40.000 barriles por día”.

Pero la apuesta a las áreas del extremo norte de la formación shale es otra. “Está todo dado para crear algo grande, si la geología nos acompaña. Porque si esto va bien, me entusiasma darle un nuevo aire a Rincón de los Sauces y que Vaca Muerta pueda tener tres hubs: el de Añelo que ya conocemos, el de Cutral Co y este, el de Rincón de los Sauces”.

Para Bizzotto, el hombre detrás de los grandes desarrollos que hasta hace poco encaró YPF, “la historia de Vaca Muerta recién empieza y lo que requiere a partir de la transición energética, es ir otra velocidad. El gran desafío como Argentina es lograr poner rápidamente en valor Vaca Muerta porque la ventana de oportunidades se acorta”.

Bizzotto: “Lo importante de la ley de promoción es que salga”

Para el CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto, el proyecto de ley que prepara el gobierno para el fomento de las inversiones hidrocarburíferas “es positivo” ya que es “un gesto de dar más certidumbre”.

Bizzotto sostuvo que en su opinión personal “todo lo que impulse la actividad es bueno, todo incentivo ayuda”, aunque advirtió que ante el proceso de transición energética los incentivos deberían llegar a todas las industrias.

El pozo en desarrollo se ubica 30 kilómetros más al norte de los que está desarrollando Chevron en El Trapial.

El titular de PGR señaló que “la industria petrolera tiene de por sí sus incertidumbres, del subsuelo, del Brent, y lo importante es no agregarle más incertidumbre a los proyectos”. Es por eso que consideró que “si una parte de la producción puede ser exportada, eso es una palanca importante, igual que el gesto de poder sacar divisas es importante, porque genera confianza”, ya que advirtió que “cuando las barreras de salida de divisas son altas, también son las ingreso de inversiones”.

Bizzotto expresó que apoya también las iniciativas de fomento de los proveedores locales y enfatizó que “con la ley lo importante es que salga, aunque lo que salga no sea todo lo que nos gustaría, porque no ayuda esto de que no salga, de que siga el proyecto”.