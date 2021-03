Bizzotto: “Vaca Muerta es el mejor ejemplo de las oportunidades que tiene el país”

Si hay una persona que conoce al detalle Vaca Muerta es Pablo Bizzotto, el ex vicepresidente de Upstream de YPF regresó a la formación de la que formó parte desde sus orígenes de la mano de Phoenix Global Resources (PGR) y acaba de sellar la primera concesión de un área del año para encarar de lleno la ventana del petróleo. En un mano a mano con Energía On Bizzotto contó la hoja de ruta que tendrá la petrolera, el nuevo modelo de sinergia que impulsarán y el rol clave que su socio mayoritario Mercuria puede tener a futuro en las exportaciones de petróleo.

P- Acaban de recibir la concesión del área Mata Mora Norte en donde anunciaron un piloto de 12 pozos por 110 millones de dólares. ¿Cómo es el plan de trabajo que tienen para este año?

R- Nuestro objetivo fundamental es poner en valor gradualmente los recursos no convencionales que tenemos. Nuestro activo que tiene una situación de entendimiento más profundo es Mata Mora, donde ya hicimos dos pozos exploratorios que mostraron productividades promedio de las zonas buenas de Vaca Muerta. Así que nuestra estrategia es definir un piloto para desriskear el total del área previamente a entrar en un modo de desarrollo ya de factoría.

Este piloto tiene cuatro pads distribuidos a lo largo de la zona, de tal forma que nos permitirán tomar precisión de la totalidad del área. Lo que vamos a hacer es perforar los primeros dos pads de tres pozos, ensayar productividad durante seis meses y, en base a esa información, veremos si el diseño del piloto sigue siendo válido o hay que cambiar algo.

Nuestra idea es desriskear el activo lo antes posible, antes de los cinco años que permite el decreto, es probable que lo hagamos en un tiempo menor si la geografía nos acompaña.

Previamente a esos pozos vamos a cumplir con un compromiso que son dos pozos exploratorios en Corralera Noreste y Corralera Sur, en la zona de Rincón de los Sauces. Es un área bastante importante porque son 80.000 acres en conjunto, son lugares más complejos de Vaca Muerta, la cuenca tiene varios landings y desafíos geológicos. Va a ser una actividad intensa y con activos bien distintos.

Phoenix en alianza con GyP recibió hoy la concesión del bloque Mata Mora Norte.

P- ¿Tienen otros activos en Vaca Muerta y la cuenca, pero el trabajo fuerte se centrará en Mata Mora?

R- Tenemos otros activos en Vaca Muerta como La Tropilla 1 que es más cerca del volcán Auca Mahuida y tres activos en la ventana de gas que son Aguada de Castro Este 1 y 2 y Santo Domingo. Esos son los activos del portfolio de Vaca Muerta que estamos estudiando en profundidad para poner en valor, pero Mata Mora es una etapa que posiciona a la empresa de otra manera.

Para mí Mata Mora es una piedra fundacional en la compañía porque la sienta como otra firma independiente que empieza a operar en Vaca Muerta, incluso ya abrimos una oficina en Neuquén con un equipo técnico y de ejecución.

Nos sentimos cómodos operando en la Cuenca Neuquina básicamente en dos provincias, en Mendoza y en Neuquén, porque Mendoza para nosotros es importante y, si bien lo de Vaca Muerta es muy relevante, nuestro foco es esta cuenca que son dos provincias.

P- Mata Mora es un bloque que está rodeando lo que es la zona caliente de Vaca Muerta. ¿Cambia esto la forma de encararlo?

R- Mata Mora tiene una factibilidad distinta, hacia el sur hay poca información, pero una vez que tengamos la información del piloto la idea es iniciar un desarrollo del noroeste al sudeste, en diagonal, desde donde más información hay cercano a Coirón Amargo y Sierras Blancas hacia el sureste que hay poca información.

Estamos explorando mucho buscar sinergias con los vecinos, desde el primer día empezamos a conectarnos con los operadores vecinos y a buscar qué cosas podemos utilizar que ellos ya tengan instalados, que ellos les sirve para bajar costos y a nosotros para reducir inversiones. Para nosotros es muy importante maximizar el capex en pozos, y no en facilities. Cada mango que entra a la compañía lo quiero en pozos, las facilities si puedo alquilar capacidad y compartir con otros lo voy a hacer y eso lo que pasó en Estados Unidos.

P- ¿Ven a Phoenix como una operadora diferente a las que ya están en Vaca Muerta?

R- A diferencia de otras empresas chicas tenemos todo un equipo técnico especializado en los no convencionales, pero la gran diferencia es nuestro socio financiero que tiene más del 80% del share que es Mercuria, que no solo nos puede inyectar capital sino una forma distinta de pensar las cosas, de no pensar el negocio solo desde el upstream, sino también pensar en exportaciones, y en eso Mercuria es una world class.

Tener un socio del tamaño de Mercuria, y de su capacidad financiera, para nosotros es muy importante y para el país que una empresa conformada en gran medida por Mercuria, una de las más grandes del trade de commodities decida confiar en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén y en Argentina en este momento, es una muestra de apoyo bastante importante al equipo, al proyecto y por qué no a Neuquén y la nación.

Creo que estamos haciendo un buen trabajo de traer a Mercuria con un rol mucho más protagonista en la cuenca. Porque en un escenario en donde Argentina pueda realmente exportar crudo, Mercuria puede jugar un rol trascendental porque es uno de los traders más grandes de petróleo del mundo.

P- Formó parte de los equipos que desde el día uno impulsaron el desarrollo de Vaca Muerta. ¿Cómo es este regreso?

R- Todos estos años trabajé mucho en Vaca Muerta y a la compañía le puedo aportar esa experiencia para transitar este proceso con una curva de aprendizaje muy chica.

Siempre digo que tuve la suerte de estar en el momento y en el lugar indicado y con las ganas y la pasión por capturar y aprender todos los días de eso, porque habría sido muy simple dirigir el upstream sin meterme en el pozo largo, en las sand boxes, pero me metí porque en las grandes empresas las cosas avanzan cuando alguien se mete a fondo y las impulsa.

Personalmente me siento en este rol muy contento de poder aportar algo al país. En mi rol anterior en Vaca Muerta y el upstream siempre dije que estaba haciendo algo por el país y hoy digo que estoy haciendo algo distinto por el país que es traer inversiones que generan empleo de calidad y que, si nos va bien, puede ser mucho más grande. Conectar este tipo de compañías con Argentina y Neuquén, me llena de orgullo haber ido a Suiza a convencerlos de que tenían que invertir acá.

P- ¿Se imaginaba volviendo a Vaca Muerta o a cualquier otro lugar del mundo?

R- Me imaginaba en Vaca Muerta. Para mí Vaca Muerta significa algo muy especial. Cuando uno deja mucho en un proyecto siente que le pertenece y eso te ancla mucho y tenía ganas de trabajar en un proyecto con alguien que quiera invertir y generar una nueva organización. Sentía que tenía mucho para aportar en este rol antes de ir a cualquier otro lugar.

Uno puede hacer su trabajo, crecer profesionalmente y estar haciendo algo por el país. Con Vaca Muerta sentí eso, en mí se despertó en interés de que uno simultáneamente a hacer su trabajo, cobrar su sueldo y sostener a su familia, está haciendo algo por el país y para mí eso tiene un sentido de existencia que es importante.

Para mí Argentina tiene muchas oportunidades y Vaca Muerta es el mejor ejemplo de las oportunidades que tiene este país, y la continuidad que se le ha dado desde que comenzó muestra de lo que somos capaces los argentinos cuando pensamos juntos en pos de un objetivo.

Siempre digo que Vaca Muerta fuimos capaces de transformar una idea o un sueño en un proyecto sustentable. Al principio era un sueño y no había precio del barril que bancara eso. Sin embargo, hoy la industria lo puso competitivo con Permian y la industria son las operadoras, las empresas de servicios, la provincia, los sindicatos. Que los sindicalistas estén hablando de productividad y eficiencia es un cambio muy importante, es una mejora como sociedad.

Y si pudimos hacer eso podemos hacer cualquier cosa.