Viajó del campo a Bariloche y no puede volver para alimentar a sus animales

“No hay un solo rastro en la nieve. No sabemos a dónde podrán estar los animales. A dónde estarán sepultadas mis ovejas”. María Ester Antiqueo respira profundo y estalla en llanto.

Esta pobladora del paraje Neneo Ruca, ubicado en el Departamento de Pilcaniyeu, a 15 kilómetros de Comallo, viajó a Bariloche a principios de julio con la intención de comprar leña y forraje para sus animales. Pero quedó varada en la ciudad y ya no pudo regresar debido a la falta de despeje de los caminos.

Con las restricciones impuestas por la pandemia, la mujer de 62 años no había logrado abastecerse para el invierno. Por eso, antes de la primera gran nevada le pidió a un conocido que cuidara el pequeño campo que había heredado de su padre y emprendió los 100 kilómetros hacia Bariloche.

“Los animales ya no tenían forraje y tampoco tenía leña. He estado durmiendo a las 6 de la tarde para que lo que tenía me aguantara hasta el otro día. Hasta los baldes se escarchan de la helada que cae”, describió María Ester que posee un certificado por discapacidad.

El campo de la mujer se encuentra a unos 3.000 metros de la ruta 23 por donde es imposible circular desde las últimas semanas.

“Antes de que cayera la gran nevada, me fue a buscar mi hijo. Y a pura pala salimos con una camionetita que perdía gasoil para abastecerme en Bariloche. Nunca pude volver porque no limpian los caminos”, comentó con angustia.

Tiene 60 ovejas por las que aún paga un crédito de la Ley Ovina en el banco. También tiene vacas, caballos y gallinas. “Necesito que me abran el camino para llevar el forraje. Yo se que los animales ya no tienen alimento. No sé en qué condiciones voy a encontrarlos”, lamentó.

A unos metros de su casa, viven otras mujeres que promedian los 80 años que también quedaron aisladas. En las partes más altas de ese sector, se han acumulado hasta 3 metros de nieve.

“Ellas encontraron ovejas muertas al lado de su casa. Es una pena muy grande. Es injusta la vida porque cuesta mucho mantener un animal”, planteó.

Finalmente, cuestionó que “en el Municipio de Comallo, dicen que no tienen convenio con Vialidad para despejar los caminos; en Vialidad dicen que se requiere un permiso del municipio. Lo cierto es que nosotros paleando no podemos hacer nada”.